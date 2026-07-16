Il pastore di Monte Sant’Angelo Michele Totaro protagonista su Rai 5

Dal Gargano alla televisione nazionale, la storia di Michele Totaro, conosciuto come “U Sculer”, è arrivata sugli schermi di Rai 5 attraverso un servizio dedicato al mondo della pastorizia e alle tradizioni più autentiche del territorio.

Il giovane di Monte Sant’Angelo ha scelto di trasformare la cura degli animali e il lavoro in masseria in una vera e propria missione personale, portando avanti un mestiere antico che per molti rischia di diventare soltanto un ricordo del passato.

Attraverso la sua esperienza quotidiana, Michele custodisce e valorizza il patrimonio rurale del Gargano, dedicandosi alla tutela di razze simbolo del territorio come la vacca podolica e la capra garganica, specie legate alla storia e alla cultura dell’area.

Il servizio televisivo ha raccontato il rapporto profondo tra il giovane pastore, la natura e le tradizioni locali, mostrando il valore di una scelta di vita fatta di sacrifici, passione e orgoglio per le proprie radici.

La presenza su Rai 5 rappresenta un riconoscimento per un modo di vivere che continua a difendere l’identità del Gargano, portando all’attenzione del pubblico nazionale la bellezza dei paesaggi, il lavoro degli allevatori e la memoria di un territorio ancora fortemente legato alle sue origini.

Lo riporta su Facebook, Radio Manfredonia Centro.