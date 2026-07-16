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PUGLIA SALVINI Investimenti in Puglia, Salvini: “Dodici miliardi di cantieri aperti”

La Puglia è al centro di un ampio piano di investimenti infrastrutturali, con 12 miliardi di euro di cantieri già avviati e 20 miliardi destinati a nuove progettazioni

Investimenti in Puglia, Salvini: "Dodici miliardi di cantieri aperti"

Investimenti in Puglia, Salvini: "Dodici miliardi di cantieri aperti" - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Bari // Politica //

La Puglia è al centro di un ampio piano di investimenti infrastrutturali, con 12 miliardi di euro di cantieri già avviati e 20 miliardi destinati a nuove progettazioni. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Bari in occasione della presentazione del progetto delle nuove banchine del porto.

“È una bellissima giornata, stiamo investendo in lavori pubblici in Puglia come non è mai stato fatto nella storia della Repubblica: 12 miliardi di cantieri aperti, 20 miliardi di progettazioni, l’alta velocità fra Bari-Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste”, ha dichiarato il ministro.

Salvini ha evidenziato come gli interventi in programma siano destinati a rafforzare lo sviluppo economico e logistico della regione, favorendo occupazione, turismo e sicurezza.

“Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza, perché laddove c’è la Guardia costiera, checché ne pensi qualcuno che manda a processo donne e uomini della Guardia costiera, c’è sicurezza, c’è sacrificio, c’è fatica, c’è lavoro, c’è tutela della vita e dell’ambiente”, ha aggiunto.

Il ministro si è soffermato anche sulla riforma del sistema portuale nazionale, spiegando che l’obiettivo del Governo è arrivare all’approvazione del provvedimento entro l’autunno.

“Contiamo in un’approvazione entro l’autunno e in un’operatività entro l’anno, perché dà una regia nazionale a 16 autorità portuali che vanno valorizzate ognuna per la sua peculiarità”, ha concluso Salvini.

Lo riporta ansa.it.

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