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"MAGA" WEB La “maga” del web finisce nei guai: 4mila consulti in nero, evasi 130mila euro e incassato il Reddito di cittadinanza

La Guardia di Finanza di Avellino scopre una sedicente cartomante che pubblicizzava consulti "gratuiti" sui social

La “maga” del web finisce nei guai: 4mila consulti in nero, evasi 130mila euro e incassato il Reddito di cittadinanza

La “maga” del web finisce nei guai: 4mila consulti in nero, evasi 130mila euro e incassato il Reddito di cittadinanza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Cronaca // L'inchiesta //

Si presentava sui social come una “maga” pronta a offrire consulenze gratuite di cartomanzia e chiromanzia, ma dietro quella promessa si nascondeva un’attività completamente sconosciuta al Fisco. A smascherarla sono stati i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Solofra, nell’ambito dell’incessante attività del Comando Provinciale di Avellino contro l’evasione fiscale e le frodi ai danni dello Stato.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistema ben collaudato. Sebbene i consulti venissero pubblicizzati come gratuiti, le prestazioni erano in realtà regolarmente pagate dai clienti tramite bonifici bancari, ricariche e altri accrediti.

L’analisi dei movimenti finanziari ha fatto emergere oltre 4.000 consulti retribuiti, con un volume d’affari mai dichiarato superiore a 130mila euro e un’evasione fiscale quantificata in oltre 50mila euro di imposte.

Ma non è tutto. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno rivelato anche che la donna, residente in provincia di Avellino, ha percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2022, incassando circa 30mila euro pur non avendone diritto.

Per questi motivi la sedicente maga è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato contestate, mentre la Corte dei Conti valuterà gli aspetti relativi al danno erariale. Contestualmente è stata trasmessa una segnalazione all’Inps, che avvierà le procedure per la revoca del beneficio e il recupero delle somme percepite.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale e all’indebita percezione di fondi pubblici, a tutela delle risorse dello Stato e della concorrenza leale tra cittadini e imprese.

 

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