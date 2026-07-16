Legge elettorale, la Camera approva la riforma con 217 sì: il testo passa al Senato

Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. L’Aula di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il voto si è svolto a scrutinio segreto e ora la riforma dovrà essere esaminata dal Senato per completare l’iter parlamentare.

Dopo il risultato della votazione si è registrata tensione in Aula, con i deputati delle opposizioni che hanno esposto alcuni cartelli di protesta contro il provvedimento. Tra gli slogan comparsi sui banchi figuravano “Meloni ha fallito”, “La maggioranza non esiste più, a casa”, “Legge truffa” e “Legge incostituzionale”.

Durante le dichiarazioni di voto si è acceso lo scontro tra maggioranza e opposizioni. Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha replicato alle critiche sulla riforma sostenendo la necessità di garantire maggiore stabilità ai governi.

“Vergognatevi, se avevate il coraggio di difendere le preferenze, portavate gli emendamenti in Aula e sarebbero passati”, ha dichiarato Donzelli, aggiungendo che una nuova legge elettorale dovrebbe evitare situazioni di instabilità politica.

“Se passerà questa legge avrà vinto l’Italia perché non staremo, come accaduto nella scorsa legislatura 90 giorni senza un governo. L’Italia non può permetterselo, non può permettersi dei partiti in perenne campagna elettorale costretti a elargire mancette e superbonus e cotillon”, ha affermato il parlamentare di FdI.

Donzelli ha poi difeso il testo sostenendo che “non torneremo alle maggioranze che hanno una stabilità minore delle coppie di Temptation Island: una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia”. Rivolgendosi alle opposizioni ha aggiunto: “Smettetela di dire che è una legge costruita su misura per far vincere Giorgia Meloni. Non c’è alcun premio di maggioranza spropositato, non c’è nessun quorum di garanzia che viene messo a rischio”.

Di diverso avviso il centrosinistra, che ha contestato duramente la riforma. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha espresso la contrarietà del suo partito durante la dichiarazione di voto.

“La destra non si occupa dei problemi degli italiani ma ci penseremo noi, non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima, noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati con qualunque legge elettorale per mandarvi a casa e dare finalmente all’Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone”, ha dichiarato Schlein.

La leader dem ha poi annunciato che il centrosinistra continuerà a proporre le proprie misure, citando tra gli obiettivi il salario minimo, il congedo paritario, il rafforzamento della sanità pubblica e il superamento delle liste bloccate. “Ci penseremo noi, con tutte quelle proposte che voi avete mandato nella palude perché non avete avuto neanche il coraggio di votare contro”, ha concluso.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.