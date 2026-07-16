Lido del Sole, nuova illuminazione per Piazza Giovanni Panunzio: "La memoria illumina il futuro"

LIDO DEL SOLE (Rodi Garganico) – Piazza Giovanni Panunzio si illumina di una nuova luce. Nella serata di ieri è stata inaugurata la nuova illuminazione artistica della piazza situata a Lido del Sole, località turistica del Comune di Rodi Garganico, dedicata da circa un anno a Giovanni Panunzio, imprenditore foggiano ucciso dalla mafia nel 1992 dopo aver denunciato i propri estorsori.

L’intervento ha interessato la fontana e gli spazi della piazza, con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo della memoria civile del territorio. Per l’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza, Legalità, Diritti, l’iniziativa rappresenta non solo un’opera di riqualificazione urbana, ma anche un segnale concreto di attenzione verso la cultura della legalità e della memoria.

Panunzio è considerato un simbolo nazionale della lotta al racket delle estorsioni ed è l’unica vittima di mafia della Capitanata ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano, inserita nell’elenco pubblico del Ministero dell’Interno e insignita del titolo di Testimone di Coraggio.

Secondo l’associazione presieduta da Dimitri Cavallaro Lioi, Piazza Giovanni Panunzio costituisce un presidio permanente di legalità, uno spazio nel quale il ricordo si traduce in educazione civica e responsabilità collettiva. Con l’avvio della stagione estiva, l’associazione annuncia inoltre la prosecuzione delle iniziative culturali, educative e sociali dedicate alla figura dell’imprenditore foggiano e ai valori che ne hanno contraddistinto la vicenda umana.

Nel messaggio diffuso dall’associazione viene ribadito come Giovanni Panunzio sia diventato un simbolo non per il tragico epilogo della sua storia, ma per la scelta, compiuta quando era ancora in vita, di denunciare gli estorsori, rifiutare ogni compromesso con la criminalità organizzata e affidarsi alle istituzioni, pur consapevole dei rischi che quella decisione comportava.

“L’illuminazione della piazza – sottolinea l’associazione – restituisce dignità a un luogo della memoria, rafforza il senso di sicurezza e accoglienza e ricorda come il patrimonio morale lasciato da Giovanni Panunzio appartenga all’intera comunità”.

Nel comunicato vengono inoltre rivolti ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Rodi Garganico, al sindaco Carmine D’Anelli, al presidente del Consiglio comunale Domenico Trombetta e all’Associazione ATAS di Lido del Sole per la sensibilità dimostrata nella valorizzazione della piazza.

“L’accensione di ogni luce rappresenta una promessa: non lasciare che il coraggio di Giovanni Panunzio venga dimenticato”, conclude la nota, evidenziando come la memoria costituisca uno strumento fondamentale per costruire una comunità fondata sulla verità, sulla giustizia e sulla legalità.

A cura di Michele Solatia.