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MANFREDONIA CARMINE Madonna del Carmine, oggi a Manfredonia la solenne processione del Sacro quadro

Entrano nel vivo a festa in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, con il momento più atteso in programma oggi

Madonna del Carmine, oggi a Manfredonia la solenne processione del Sacro quadro

Madonna del Carmine - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Entrano nel vivo a festa in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, con il momento più atteso in programma oggi alle ore 19.30: la solenne processione del Sacro quadro della Madonna del Carmine.

L’appuntamento religioso coinvolgerà fedeli, famiglie, giovani e cittadini che accompagneranno il simulacro lungo le strade della città, in un momento di preghiera, devozione e condivisione comunitaria.

I festeggiamenti rappresentano un’occasione di incontro per la comunità, chiamata a riunirsi attorno alla figura della Vergine del Carmelo per affidare alla sua protezione le famiglie, le persone più fragili e quanti portano nel cuore particolari intenzioni.

Il programma prevede celebrazioni liturgiche e iniziative dedicate alla spiritualità e alla tradizione religiosa, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera cittadinanza in un clima di fraternità e partecipazione.

“Maria, Stella del Carmelo, accompagni il nostro cammino e custodisca i nostri cuori”, è il messaggio che accompagna le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine.

Lo riporta manfredonianews.it.

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