Il Comune di Manfredonia rafforza il presidio del territorio durante la stagione estiva ricorrendo al supporto della Polizia Locale di Foggia. È quanto stabilisce la determina dirigenziale n. 1465 dell’8 luglio 2026, con cui Palazzo di Città autorizza l’utilizzo temporaneo di personale proveniente dal capoluogo dauno per garantire servizi aggiuntivi in occasione del fitto calendario di manifestazioni estive.

L’intervento nasce dalla necessità di fronteggiare l’aumento delle presenze previsto durante il “Manfredonia Festival 2026” e gli altri eventi in programma tra luglio e settembre, che richiameranno migliaia di visitatori. L’Amministrazione comunale evidenzia come la crescita dell’afflusso turistico renda necessario un potenziamento dei servizi di vigilanza, sicurezza urbana e controllo del territorio, così da garantire il regolare svolgimento delle iniziative e la tutela dell’ordine pubblico.

La richiesta di collaborazione è stata formalizzata dal sindaco di Manfredonia con una nota inviata il 30 giugno scorso alla sindaca di Foggia, chiedendo la disponibilità di sette agenti della Polizia Locale per affiancare il personale già in servizio durante gli appuntamenti più partecipati dell’estate sipontina. Il Comune di Foggia ha espresso una disponibilità di massima, precisando che sarà il comandante del Corpo a individuare di volta in volta gli operatori da destinare al servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative del capoluogo.

Gli agenti saranno impiegati nelle principali manifestazioni inserite nel cartellone estivo, tra cui gli appuntamenti dello Siponto Street Fest, l’Eco Festival, Rive d’Autore, il Manfredonia Jazz Festival, Una Rotonda sul Mare – Live & Dance, Rema in Fest, la Notte di San Lorenzo, il Sipontina Art Festival e i festeggiamenti patronali di fine agosto e inizio settembre. I servizi saranno generalmente svolti nella fascia oraria compresa tra le 18 e la mezzanotte, periodo di maggiore affluenza di pubblico.

Dal punto di vista operativo, il personale proveniente da Foggia continuerà a mantenere il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza, ma durante il servizio dipenderà funzionalmente dal Comando della Polizia Locale di Manfredonia, operando esclusivamente nel territorio comunale. Gli stipendi, gli oneri previdenziali e assicurativi saranno anticipati dal Comune di Foggia e successivamente rimborsati dall’Amministrazione sipontina.

Per sostenere l’operazione, il Comune di Manfredonia ha impegnato una spesa complessiva di 19.465,27 euro, somma che comprende 14.146,48 euro destinati alle retribuzioni del personale, 4.116,34 euro per gli oneri contributivi e 1.202,45 euro per l’IRAP. Le risorse trovano copertura sul capitolo 242 del bilancio comunale 2026.

Nel provvedimento viene inoltre richiamato il quadro normativo che disciplina le missioni esterne degli operatori di Polizia Locale. La legge consente infatti, previo accordo tra le amministrazioni interessate e con comunicazione al Prefetto, l’impiego temporaneo di agenti di altri Comuni per esigenze stagionali o eccezionali.

A cura di Giuseppe de Filippo.