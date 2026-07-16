Edizione n° 6129

BALLON D'ESSAI

AREA SANREMO // Giovani vincitori di Area Sanremo 2025 arrestati per sequestro e rapina
16 Luglio 2026 - ore  10:45

CALEMBOUR

MARIO ROGGERO // Condanna definitiva per Mario Roggero: “È finita. Ora sarete la mia voce”
16 Luglio 2026 - ore  09:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, arrivano gli agenti della PL di Foggia per l’estate: quasi 20 mila euro per rafforzare la sicurezza

MANFREDONIA FOGGIA Manfredonia, arrivano gli agenti della PL di Foggia per l’estate: quasi 20 mila euro per rafforzare la sicurezza

Il Comune di Manfredonia rafforza il presidio del territorio durante la stagione estiva ricorrendo al supporto della Polizia Locale di Foggia

Manfredonia, arrivano tre nuovi agenti: conclusa la mobilità per rafforzare la Polizia Locale

Polizia Locale Manfredonia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia rafforza il presidio del territorio durante la stagione estiva ricorrendo al supporto della Polizia Locale di Foggia. È quanto stabilisce la determina dirigenziale n. 1465 dell’8 luglio 2026, con cui Palazzo di Città autorizza l’utilizzo temporaneo di personale proveniente dal capoluogo dauno per garantire servizi aggiuntivi in occasione del fitto calendario di manifestazioni estive.

L’intervento nasce dalla necessità di fronteggiare l’aumento delle presenze previsto durante il “Manfredonia Festival 2026” e gli altri eventi in programma tra luglio e settembre, che richiameranno migliaia di visitatori. L’Amministrazione comunale evidenzia come la crescita dell’afflusso turistico renda necessario un potenziamento dei servizi di vigilanza, sicurezza urbana e controllo del territorio, così da garantire il regolare svolgimento delle iniziative e la tutela dell’ordine pubblico.

La richiesta di collaborazione è stata formalizzata dal sindaco di Manfredonia con una nota inviata il 30 giugno scorso alla sindaca di Foggia, chiedendo la disponibilità di sette agenti della Polizia Locale per affiancare il personale già in servizio durante gli appuntamenti più partecipati dell’estate sipontina. Il Comune di Foggia ha espresso una disponibilità di massima, precisando che sarà il comandante del Corpo a individuare di volta in volta gli operatori da destinare al servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative del capoluogo.

Gli agenti saranno impiegati nelle principali manifestazioni inserite nel cartellone estivo, tra cui gli appuntamenti dello Siponto Street Fest, l’Eco Festival, Rive d’Autore, il Manfredonia Jazz Festival, Una Rotonda sul Mare – Live & Dance, Rema in Fest, la Notte di San Lorenzo, il Sipontina Art Festival e i festeggiamenti patronali di fine agosto e inizio settembre. I servizi saranno generalmente svolti nella fascia oraria compresa tra le 18 e la mezzanotte, periodo di maggiore affluenza di pubblico.

Dal punto di vista operativo, il personale proveniente da Foggia continuerà a mantenere il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza, ma durante il servizio dipenderà funzionalmente dal Comando della Polizia Locale di Manfredonia, operando esclusivamente nel territorio comunale. Gli stipendi, gli oneri previdenziali e assicurativi saranno anticipati dal Comune di Foggia e successivamente rimborsati dall’Amministrazione sipontina.

Per sostenere l’operazione, il Comune di Manfredonia ha impegnato una spesa complessiva di 19.465,27 euro, somma che comprende 14.146,48 euro destinati alle retribuzioni del personale, 4.116,34 euro per gli oneri contributivi e 1.202,45 euro per l’IRAP. Le risorse trovano copertura sul capitolo 242 del bilancio comunale 2026.

Nel provvedimento viene inoltre richiamato il quadro normativo che disciplina le missioni esterne degli operatori di Polizia Locale. La legge consente infatti, previo accordo tra le amministrazioni interessate e con comunicazione al Prefetto, l’impiego temporaneo di agenti di altri Comuni per esigenze stagionali o eccezionali.

A cura di Giuseppe de Filippo.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

4 commenti su "Manfredonia, arrivano gli agenti della PL di Foggia per l’estate: quasi 20 mila euro per rafforzare la sicurezza"

  1. Mahhhhhh
    Mi chiedo
    Saranno davvero di aiuto e sostegno???
    Ho i miei dubiti
    Intanto tra le strade del mio quartiere (monticchio) la sera scorrazzano gruppi di ragazzi che ne combinano di tutti i colori:salire e saltare sulle auto parcheggiate,dare calci alle porte,persiane,bidoni arrecando danni
    Chi li controlla questi selvaggi?
    Prima di pensare agli eventi che si terranno pensiamo a controllare la nostra città,le nostre strade
    La sera vorremmo stare un po’ tranquilli almeno in casa nostra
    Che c stej

  2. Qui servono i Cacciatori calabresi, siciliani ed Esercito, per la sicurezza pubblica, e aprire le porte del Carcere e non arresti domiciliari e caxxate varie.

  3. Condivido… tra non molto arriveranno a chiamare i C.C battaglione Puglia e chissà che sarà la volta buona x ripulire la città dagli atti incivili che di consumano a danno del vivere sereno.

  4. Faranno aanche le multe alle 6-7 auto che tutti i giorni sostano in via del porto angolo corso manfredi dove peraltro c’è il divieto di fermata? Ed anche alla auto che occupano stabilmente le rampe per i disabili, soprattutto in Viale Beccarini e dintorni nei pressi di Foto Odeon? Se sì ben vengano in aiuto alla Polizia Locale di Manfredonia!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO