Manfredonia, il 18 luglio torna la “Gradinata Est in Fest”

È iniziata la settimana più attesa per la tifoseria del Manfredonia, quella che porta alla nuova edizione della “Gradinata Est in Fest”, un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una semplice festa legata al calcio.

Un momento di condivisione che racchiude passione sportiva, appartenenza, aggregazione e valori sociali, nato dall’impegno di chi quotidianamente vive e sostiene i colori biancocelesti.

“Il carico di responsabilità è come al solito pesante”, spiegano gli organizzatori, sottolineando come l’evento sia ormai parte integrante della vita cittadina: “Troppo spesso non ci si rende conto di quanto siamo diventati parte integrante del tessuto sociale della città”.

La festa rappresenterà il momento conclusivo di una stagione che ha visto il pubblico sipontino protagonista sugli spalti, non soltanto al “Miramare” ma anche nelle trasferte. Una crescita evidente dal punto di vista numerico e partecipativo, con la domenica a Manfredonia sempre più vissuta all’insegna del calcio e del sostegno al Donia.

Ma la “Gradinata Est in Fest” sarà anche il punto di partenza verso una nuova stagione di sfide e obiettivi, nel segno della mentalità e dei principi che da sempre accompagnano il movimento ultras.

L’iniziativa non sarà soltanto una celebrazione sportiva, ma un contenitore di valori che si rinnova nel tempo attraverso musica, aggregazione, memoria e solidarietà, con un momento dedicato anche al ricordo dei fratelli scomparsi che hanno lasciato un segno nella storia della tifoseria.

Quest’anno l’evento cambia location. La scelta è legata anche all’inaugurazione del murales che verrà realizzato in Viale Kennedy, nella zona delle “Case Marinare”, a pochi metri da Piazza Falcone Borsellino, dove si svolgerà la serata.

L’opera rappresenterà l’identità dell’intera comunità sipontina: un muro prima anonimo diventerà un simbolo della città, raccontando attraverso le immagini il legame con il territorio, le origini e la passione per il calcio.

Dopo l’inaugurazione del murales, il programma proseguirà in Piazza Falcone Borsellino con la festa vera e propria.

Gli organizzatori lanciano quindi l’invito alla partecipazione: “La Gradinate Est in Fest non è la festa degli Ultras, ma la festa di tutti”, un appuntamento aperto all’intera città per celebrare il senso di appartenenza a Manfredonia.

Lo riporta su Facebook, Gradinata Est Manfredonia.