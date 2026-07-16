Manfredonia, il Comune sostiene 30 progetti per i centri estivi

Il Comune di Manfredonia finanzia anche per l’estate 2026 le attività educative e ricreative dedicate a bambini e ragazzi, attraverso le risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

L’iniziativa coinvolge 30 progetti promossi da enti, parrocchie, associazioni, cooperative sociali, realtà del Terzo Settore e società sportive del territorio. Le attività, alcune delle quali già avviate, dovranno concludersi entro il 30 settembre 2026 e sono rivolte ai minori residenti a Manfredonia di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di affiancare concretamente le realtà che, durante i mesi estivi, offrono ai nostri bambini e ragazzi occasioni di crescita, socialità, gioco e apprendimento. Sostenere questi progetti significa aiutare le famiglie, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e garantire ai più giovani esperienze educative di qualità anche durante la pausa scolastica”, dichiara l’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente.

Attraverso l’avviso pubblico, l’amministrazione comunale ha raccolto le proposte presentate dalle realtà cittadine. Tra i soggetti ammessi figurano parrocchie, associazioni culturali e sociali, realtà sportive e organizzazioni impegnate nell’inclusione e nella formazione dei minori.

I progetti prevedono laboratori, attività sportive, giochi, percorsi educativi, iniziative di gruppo e momenti di aggregazione, con particolare attenzione alla partecipazione dei ragazzi con disabilità e alla promozione dell’inclusione sociale.

“L’estate deve rappresentare per i nostri bambini e ragazzi un tempo di crescita, incontro e socialità. Attraverso questo intervento sosteniamo le realtà che operano sul territorio e offriamo un aiuto concreto alle famiglie”, afferma il sindaco Domenico La Marca.

Il contributo comunale sarà erogato come compartecipazione economica e verrà calcolato sulla base delle attività effettivamente svolte e della documentazione presentata. Il finanziamento complessivo destinato a Manfredonia ammonta a 67.570,95 euro, ma, considerato il numero dei progetti ammessi e il fabbisogno superiore alle risorse disponibili, gli importi potranno essere ridotti attraverso una ripartizione proporzionale.

L’erogazione dei fondi avverrà al termine delle attività, dopo la verifica della documentazione amministrativa e contabile. Le famiglie interessate potranno rivolgersi direttamente ai centri coinvolti per conoscere programmi, modalità di iscrizione, orari e condizioni di partecipazione.

“Ringrazio tutte le realtà che hanno risposto all’Avviso e che stanno mettendo competenze, energie e passione al servizio dei più giovani. Un ringraziamento particolare va ad Angela D’Antuono dell’Ufficio Servizi Sociali per l’importante e accurato lavoro svolto nella gestione della procedura e nel supporto ai soggetti partecipanti”, conclude l’assessora Valente.