Edizione n° 6128

BALLON D'ESSAI

DI MAURO // Il Parco del Gargano non ha bisogno di un presidente. Ha bisogno di un presidente statista
15 Luglio 2026 - ore  18:44

CALEMBOUR

MARIO ROGGERO // Condanna definitiva per Mario Roggero: “È finita. Ora sarete la mia voce”
16 Luglio 2026 - ore  09:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, il sapore dell’estate che commuove: le lumache al sugo e i ricordi di una terra antica

MANFREDONIA STORIE Manfredonia, il sapore dell’estate che commuove: le lumache al sugo e i ricordi di una terra antica

Ci sono profumi che non appartengono soltanto alla cucina. Sono il filo invisibile che lega l'infanzia alla memoria

Manfredonia, il sapore dell'estate che commuove: le lumache al sugo e i ricordi di una terra antica

Manfredonia, il sapore dell'estate che commuove: le lumache al sugo e i ricordi di una terra antica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Ci sono profumi che non appartengono soltanto alla cucina. Sono il filo invisibile che lega l’infanzia alla memoria, la famiglia alla propria terra. Basta sentire il sugo di pomodoro che sobbolle lentamente sul fuoco, il profumo del basilico appena raccolto o quello della menta di montagna per ritrovarsi, in un istante, nelle estati di un tempo.

Era agosto. Il sole era già alto, ma la giornata iniziava molto presto. Nelle campagne di Manfredonia si raccoglievano i pomodorini maturi, ancora umidi di rugiada, destinati a diventare una salsa densa e profumata. Le lumache, preparate con pazienza e cura per giorni secondo l’antica tradizione contadina, erano pronte per incontrare quel sugo rosso, arricchito soltanto da ingredienti semplici e genuini.

La cucina si riempiva lentamente del vapore del pomodoro che cuoceva a fuoco lento. Il profumo invadeva ogni stanza, mentre dalle finestre aperte entravano la brezza del mare e il vento che attraversava i pini. Era un’atmosfera che oggi sembra appartenere a un altro tempo, ma che continua a vivere nei ricordi di chi l’ha vissuta.

A mezzogiorno la tavola era quasi pronta. Accanto alle lumache arrivavano le tripoline, che nel dialetto di Manfredonia sono conosciute come “ljaiunurìcce”. Un piatto povero, nato dalla tradizione, ma capace di raccontare una cultura fatta di sacrificio, rispetto per la terra e amore per i sapori autentici.

Il Sud non era soltanto una geografia. Era uno stile di vita. Era il benessere delle cose semplici, dei prodotti coltivati nell’orto di casa, del pane condiviso, dei pranzi consumati lentamente con tutta la famiglia riunita. Ogni sapore custodiva una storia, ogni profumo diventava un ricordo destinato a rimanere nel tempo.

Ed è forse questa la vera ricchezza della nostra terra: la capacità di emozionare ancora attraverso un piatto della tradizione. Perché quel profumo di pomodoro, quelle lumache cucinate come una volta e quel vento che arrivava dai pini continuano a vivere nella memoria di chi è cresciuto a Manfredonia.

Sono ricordi che non hanno età. Ricordi che, ancora oggi, riescono a commuovere come quando, da bambini, bastava sedersi a tavola per sentirsi felici.

A cura di Claudio Castriotta.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO