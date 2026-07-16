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SEBASTIAN GIACOMAZZI Manfredonia, ufficiale l’arrivo del centrocampista Sebastian Giacomazzi 

Il Manfredonia Calcio ufficializza l’ingaggio di Sebastian Giacomazzi, giovane centrocampista italo-uruguaiano classe 2006

Manfredonia, ufficiale l’arrivo del centrocampista Sebastian Giacomazzi 

Sebastian Giacomazzi - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Manfredonia // Sport //

Il Manfredonia Calcio ufficializza l’ingaggio di Sebastian Giacomazzi, giovane centrocampista italo-uruguaiano classe 2006, che nella prossima stagione vestirà la maglia biancoceleste e sarà a disposizione della squadra al “Miramare”.

Giacomazzi arriva dal Novoli, formazione con cui ha disputato l’ultimo campionato di Eccellenza, mettendo in mostra le proprie qualità tecniche e fisiche.

Il nuovo acquisto del club sipontino porta con sé anche un cognome noto nel mondo del calcio: è infatti il figlio di Guillermo Giacomazzi, ex centrocampista del Lecce e della nazionale uruguaiana.

Per il Manfredonia si tratta di un innesto rivolto alla valorizzazione dei giovani talenti, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e puntare sulle nuove leve.

Lo riporta antennasud.com.

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