Manfredonia, ufficiale l’arrivo del centrocampista Sebastian Giacomazzi 

Il Manfredonia Calcio ufficializza l’ingaggio di Sebastian Giacomazzi, giovane centrocampista italo-uruguaiano classe 2006, che nella prossima stagione vestirà la maglia biancoceleste e sarà a disposizione della squadra al “Miramare”.
Giacomazzi arriva dal Novoli, formazione con cui ha disputato l’ultimo campionato di Eccellenza, mettendo in mostra le proprie qualità tecniche e fisiche.
Il nuovo acquisto del club sipontino porta con sé anche un cognome noto nel mondo del calcio: è infatti il figlio di Guillermo Giacomazzi, ex centrocampista del Lecce e della nazionale uruguaiana.
Per il Manfredonia si tratta di un innesto rivolto alla valorizzazione dei giovani talenti, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e puntare sulle nuove leve.
Lo riporta antennasud.com.