Manfredonia, un murale in Viale Kennedy celebra i colori bianco-celesti

Un nuovo progetto di rigenerazione urbana trasformerà Viale Kennedy a Manfredonia attraverso un murale artistico partecipato che unirà passione sportiva, identità cittadina e cultura marinara.

L’iniziativa, denominata “Colori Sociali”, nasce dalla volontà di un gruppo di giovani cittadini di restituire nuova vita a uno degli spazi più significativi della città, coinvolgendo direttamente residenti e tifosi in un percorso creativo condiviso.

L’opera sarà realizzata sulla superficie muraria di Viale Kennedy, area strategica di collegamento tra il centro cittadino e il Porto Turistico, proprio davanti alle storiche Case Marinare. Il progetto punta a unire i simboli legati alla squadra di calcio locale con quelli del mare, valorizzando la storia di una comunità da sempre legata alla pesca e alla navigazione.

L’obiettivo è recuperare un’area oggi anonima e degradata, migliorandone il decoro e la percezione della sicurezza, ma anche creare un nuovo simbolo permanente di appartenenza, condivisione tra generazioni e rispetto degli spazi pubblici.

Il progetto prevede una partecipazione attiva della cittadinanza, trasformando la realizzazione del murale in un momento collettivo capace di rafforzare il legame tra persone e territorio.

La conclusione dell’intervento sarà celebrata con una cerimonia inaugurale prevista per sabato 18 luglio alle ore 18.30. Durante l’evento saranno distribuiti anche alcuni gadget commemorativi per accompagnare la giornata di festa e presentare ufficialmente alla comunità lo spazio rinnovato.

L’iniziativa rientra nel progetto “Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”, finanziato interamente dal Comune di Manfredonia, realizzato in collaborazione con Cantiere Giovani e con il supporto di InsideMF.

Arte urbana e partecipazione giovanile diventano così strumenti per trasformare un luogo degradato in un punto di riferimento sociale ed estetico per tutta la città.