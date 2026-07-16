Ministero dell’Ambiente, pubblicato il concorso per 50 funzionari a tempo indeterminato

Nuove opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione con il concorso indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’assunzione di 50 funzionari amministrativi con contratto a tempo pieno e indeterminato. La selezione, gestita attraverso la procedura RIPAM, è rivolta ai laureati con competenze giuridiche ed economico-contabili.

I posti messi a disposizione sono suddivisi in due profili professionali: 36 funzionari con competenze giuridiche (codice GIUR/MASE) e 14 funzionari con competenze economico-contabili (codice ECO/MASE). Le figure selezionate saranno impegnate in attività amministrative, normative, contabili e finanziarie legate alle funzioni del Ministero.

Per il profilo giuridico sono richiesti titoli di studio appartenenti all’area del diritto, tra cui la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, mentre per il profilo economico-contabile sono previste lauree magistrali in discipline economiche, finanziarie e aziendali.

I candidati dovranno verificare attentamente che il proprio titolo di studio rientri tra quelli ammessi dal bando, considerando che non è sufficiente la sola denominazione del corso universitario, ma è necessario il rispetto della specifica classe di laurea prevista.

Tra i requisiti generali figurano la maggiore età, il possesso dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico e l’assenza di condanne o situazioni incompatibili con un impiego nella Pubblica Amministrazione. Per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero sarà necessario ottenere il riconoscimento dell’equipollenza o dell’equivalenza.

La procedura di selezione prevede diverse fasi. In presenza di un elevato numero di candidature potrebbe essere introdotta una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla su logica, ragionamento e cultura generale.

La prova scritta sarà invece incentrata sulle competenze specifiche richieste per ciascun profilo. Per i candidati al ruolo giuridico saranno previste materie come diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea e normativa sui contratti pubblici, mentre per il profilo economico saranno approfonditi temi legati a economia, contabilità pubblica e gestione finanziaria.

Prevista anche una prova orale, durante la quale verranno approfondite le conoscenze già valutate nello scritto e potranno essere verificate la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche.

I candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento potranno richiedere strumenti compensativi e tempi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale InPA, utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS oppure eIDAS. È inoltre necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale intestato al candidato.

Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato alle ore 23:59 del 12 agosto 2026. Tutte le comunicazioni successive, comprese date delle prove, sedi e convocazioni, saranno pubblicate sul portale InPA e avranno valore di notifica ufficiale.

Lo riporta studenti.it.