Edizione n° 6128

BALLON D'ESSAI

AREA SANREMO // Giovani vincitori di Area Sanremo 2025 arrestati per sequestro e rapina
16 Luglio 2026 - ore  10:45

CALEMBOUR

MARIO ROGGERO // Condanna definitiva per Mario Roggero: “È finita. Ora sarete la mia voce”
16 Luglio 2026 - ore  09:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Ministero dell’Ambiente, pubblicato il concorso per 50 funzionari a tempo indeterminato

CONCORSO AMBIENTE Ministero dell’Ambiente, pubblicato il concorso per 50 funzionari a tempo indeterminato

36 funzionari con competenze giuridiche (codice GIUR/MASE) e 14 funzionari con competenze economico-contabili (codice ECO/MASE)

Ministero dell’Ambiente, pubblicato il concorso per 50 funzionari a tempo indeterminato

Concorso - Fonte Immagine: termometropolitico.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Attualità // Lavoro //

Nuove opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione con il concorso indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’assunzione di 50 funzionari amministrativi con contratto a tempo pieno e indeterminato. La selezione, gestita attraverso la procedura RIPAM, è rivolta ai laureati con competenze giuridiche ed economico-contabili.

I posti messi a disposizione sono suddivisi in due profili professionali: 36 funzionari con competenze giuridiche (codice GIUR/MASE) e 14 funzionari con competenze economico-contabili (codice ECO/MASE). Le figure selezionate saranno impegnate in attività amministrative, normative, contabili e finanziarie legate alle funzioni del Ministero.

Per il profilo giuridico sono richiesti titoli di studio appartenenti all’area del diritto, tra cui la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, mentre per il profilo economico-contabile sono previste lauree magistrali in discipline economiche, finanziarie e aziendali.

I candidati dovranno verificare attentamente che il proprio titolo di studio rientri tra quelli ammessi dal bando, considerando che non è sufficiente la sola denominazione del corso universitario, ma è necessario il rispetto della specifica classe di laurea prevista.

Tra i requisiti generali figurano la maggiore età, il possesso dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico e l’assenza di condanne o situazioni incompatibili con un impiego nella Pubblica Amministrazione. Per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero sarà necessario ottenere il riconoscimento dell’equipollenza o dell’equivalenza.

La procedura di selezione prevede diverse fasi. In presenza di un elevato numero di candidature potrebbe essere introdotta una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla su logica, ragionamento e cultura generale.

La prova scritta sarà invece incentrata sulle competenze specifiche richieste per ciascun profilo. Per i candidati al ruolo giuridico saranno previste materie come diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea e normativa sui contratti pubblici, mentre per il profilo economico saranno approfonditi temi legati a economia, contabilità pubblica e gestione finanziaria.

Prevista anche una prova orale, durante la quale verranno approfondite le conoscenze già valutate nello scritto e potranno essere verificate la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche.

I candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento potranno richiedere strumenti compensativi e tempi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale InPA, utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS oppure eIDAS. È inoltre necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale intestato al candidato.

Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato alle ore 23:59 del 12 agosto 2026. Tutte le comunicazioni successive, comprese date delle prove, sedi e convocazioni, saranno pubblicate sul portale InPA e avranno valore di notifica ufficiale.

Lo riporta studenti.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO