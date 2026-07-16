Mondiali: la foto di Messi con il piccolo Yamal torna virale

Una fotografia scattata quasi vent’anni fa è tornata al centro dell’attenzione, diventando uno dei simboli più suggestivi del calcio mondiale. L’immagine ritrae Lionel Messi, allora ventenne e giovane promessa del Barcellona, mentre tiene in braccio il piccolo Lamine Yamal, di appena pochi mesi, durante un servizio fotografico realizzato nel 2007.

Quello che all’epoca era un semplice scatto benefico oggi assume un significato particolare. Diciannove anni dopo, Messi e Yamal sono infatti destinati a contendersi il titolo mondiale, con l’argentino a caccia di un altro storico trionfo e il talento spagnolo pronto a guidare la nuova generazione del calcio internazionale.

L’origine della fotografia risale al 2006, quando il quotidiano spagnolo Sport, in collaborazione con Unicef, allora sponsor del Barcellona, organizzò un calendario benefico. Per l’edizione del 2007 vennero coinvolte diverse famiglie seguite dall’organizzazione umanitaria.

Tra queste figurava anche la famiglia Yamal, estratta a sorte per partecipare all’iniziativa al Camp Nou. Fu così che il piccolo Lamine venne fotografato insieme a Messi, protagonista di uno degli scatti più iconici degli ultimi anni.

All’epoca nessuno avrebbe potuto immaginare che quel bambino sarebbe diventato uno dei più grandi talenti del calcio mondiale e che, anni dopo, avrebbe condiviso con Messi il palcoscenico più importante del pianeta.

Quella fotografia, nata per un progetto di solidarietà, è oggi considerata un’immagine simbolica del passaggio di testimone tra due generazioni di campioni, destinata a rimanere nella storia del calcio.

Lo riporta gazzetta.it.