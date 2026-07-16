Monte Sant'Angelo, riprese in corso per il film "Dolce" su Netflix: modifiche alla viabilità nel centro storico

MONTE SANT’ANGELO – Sono ufficialmente in corso a Monte Sant’Angelo le riprese del film “Dolce”, il nuovo progetto cinematografico prodotto dalla società Groenlandia, che in questi giorni sta trasformando il centro storico in un grande set a cielo aperto.

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità, con divieti di sosta, rimozione forzata e chiusure temporanee di alcune strade, misure che resteranno in vigore fino al 22 luglio, secondo un calendario differenziato.

In particolare, nelle aree interessate dalle riprese sono già attivi i divieti di sosta in diverse vie del centro storico, mentre tra il 16 e il 22 luglio sono previste anche chiusure temporanee al traffico durante le fasi operative delle riprese.

Le limitazioni riguardano, tra le altre, via dell’Archetto, largo Dauno, largo del Salvatore, via Incoronata, via Erta, via Ortolani, vico Corto, via Processionale, via San Pio X e via Chiasso Farnese. Previsti inoltre stop momentanei alla circolazione in via Reale Basilica, esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione delle scene.

Resta sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, mentre i veicoli della produzione sono esclusi dalle limitazioni previste dall’ordinanza comunale.

L’arrivo della troupe rappresenta un’importante occasione di promozione per Monte Sant’Angelo, che ancora una volta si conferma location di grande fascino per il cinema grazie ai suoi scorci storici, ai vicoli del rione Junno e al patrimonio monumentale riconosciuto dall’UNESCO.

L’Amministrazione comunale invita residenti e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni della Polizia Locale, che seguirà tutte le fasi delle riprese fino al termine dei lavori previsto per il 22 luglio.

A cura di Giovanna Tambo.