Murales della legalità a Foggia, la Giunta approva il progetto dell'Associazione Nazionale Magistrati

FOGGIA – Un nuovo murales dedicato alla cultura della legalità sorgerà a Foggia. La Giunta comunale ha approvato il progetto presentato dalla sottosezione foggiana dell’Associazione Nazionale Magistrati, autorizzando la realizzazione di un’opera di street art che trasformerà una parete della città in un messaggio permanente contro la criminalità e a favore dell’impegno civile.

L’iniziativa nasce dalla proposta avanzata dall’ANM di Foggia e sostenuta dall’amministrazione comunale attraverso gli assessorati alla Cultura e alla Legalità. L’opera sarà realizzata dallo street artist Paolo Di Cataldo sul muro della Piscina comunale di via Candelaro, all’angolo con il Parco San Felice, uno spazio particolarmente frequentato e scelto proprio per garantire ampia visibilità al messaggio che il murales intende trasmettere.

Il progetto prende ispirazione da una delle frasi più celebri di Peppino Impastato, il giornalista e attivista siciliano assassinato dalla mafia il 9 maggio 1978, divenuto simbolo della lotta contro Cosa Nostra e dell’impegno civile delle nuove generazioni. Il bozzetto allegato alla delibera riprende proprio una delle sue citazioni più conosciute, trasformandola nel cuore dell’opera artistica che sarà realizzata nei prossimi giorni.

L’amministrazione comunale motiva la scelta sottolineando il valore sempre più rilevante della street art come strumento di riqualificazione urbana e di promozione culturale. Negli ultimi anni, infatti, i murales sono diventati un mezzo capace non solo di migliorare l’aspetto estetico delle periferie e degli spazi urbani, ma anche di trasmettere messaggi sociali, educativi e civili, coinvolgendo cittadini e giovani in percorsi di partecipazione collettiva.

Nel provvedimento la Giunta evidenzia come il tema della legalità rappresenti una delle priorità dell’azione amministrativa. Il nuovo murales si inserisce infatti in un percorso più ampio di iniziative promosse negli ultimi anni dal Comune in collaborazione con magistratura, forze dell’ordine, scuole e associazioni del territorio, con l’obiettivo di diffondere una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole, soprattutto tra le nuove generazioni.

Dal punto di vista economico, l’intervento non comporterà alcun costo per il Comune. La delibera precisa infatti che la realizzazione dell’opera non determina oneri a carico del bilancio comunale. Palazzo di Città concederà esclusivamente l’utilizzo temporaneo e gratuito della porzione di suolo pubblico necessaria per l’allestimento del cantiere e dei ponteggi, mentre il Servizio Lavori Pubblici eserciterà l’alta sorveglianza durante l’esecuzione dell’intervento.

L’inaugurazione dell’opera è prevista per il 20 luglio 2026, data individuata dall’amministrazione per presentare ufficialmente alla città il nuovo murales. Sarà un momento simbolico, destinato a valorizzare non soltanto il lavoro artistico, ma anche il significato civile dell’iniziativa, nata dalla collaborazione tra istituzioni e magistratura.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati viene richiamata dalla Giunta come esempio concreto di sussidiarietà orizzontale, principio che consente alle istituzioni di sostenere progetti promossi dalla società civile quando questi perseguono finalità di interesse pubblico. In questo caso, la diffusione della cultura della legalità viene considerata un obiettivo condiviso, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e di contribuire alla riqualificazione di uno spazio urbano attraverso il linguaggio universale dell’arte.