Nasce alla Camera di Commercio di Foggia il Tavolo permanente dei GAL

La Camera di Commercio di Foggia istituisce il Tavolo permanente dei GAL della provincia di Foggia, un nuovo organismo pensato per favorire il coordinamento tra i Gruppi di Azione Locale e costruire una strategia condivisa per lo sviluppo della Capitanata.

La decisione è maturata nel corso di una riunione di coordinamento alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei GAL del territorio, che hanno individuato Stefania Bozzini, presidente del GAL Gargano, come coordinatrice del nuovo organismo.

Il Tavolo permanente nasce come spazio di confronto e programmazione dedicato alle principali opportunità di crescita della provincia, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse locali, al sostegno delle imprese, al turismo, alle aree rurali e interne e alla creazione di reti territoriali capaci di rafforzare la competitività del sistema economico foggiano.

Il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “La Camera di Commercio vuole essere sempre più il luogo nel quale le diverse energie del territorio possono incontrarsi, confrontarsi e costruire strategie comuni”.

Di Carlo ha poi aggiunto: “L’istituzione del Tavolo permanente dei GAL nasce dalla volontà di creare uno strumento stabile di programmazione e di raccordo. La provincia di Foggia è un territorio vasto, complesso e ricco di specificità: mettere in rete competenze ed esperienze significa rafforzare la nostra capacità di progettare e di cogliere le opportunità di sviluppo. Ai GAL e alla coordinatrice Stefania Bozzini va il nostro augurio di buon lavoro”.

La neo coordinatrice del Tavolo permanente dei GAL della provincia di Foggia, Stefania Bozzini, ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico: “Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità”.

La presidente del GAL Gargano ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i diversi territori: “I GAL hanno maturato negli anni una conoscenza profonda dei territori, delle imprese e delle comunità. Il Tavolo ci offre oggi la possibilità di mettere questo patrimonio a sistema, superando i confini delle singole aree e lavorando su una dimensione provinciale”.

Bozzini ha quindi indicato gli obiettivi del nuovo organismo: “Dobbiamo costruire un metodo di confronto permanente, individuare obiettivi condivisi e sviluppare progettualità capaci di generare opportunità concrete. La sfida è programmare insieme, partendo dalle identità e dalle vocazioni dei nostri territori per costruire una visione comune della Capitanata”.

Con la nascita del Tavolo permanente, la Camera di Commercio punta dunque a consolidare il dialogo tra i GAL e gli attori locali, creando una piattaforma comune per affrontare le sfide dello sviluppo territoriale e intercettare nuove possibilità di crescita per l’intera provincia di Foggia.