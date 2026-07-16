Nidi Parrocchetti monaci, la LAV diffida la Regione: "La distruzione è illegittima"

La LAV nazionale ha presentato una formale diffida contro la Regione Puglia e il presidente Antonio Decaro in merito alla delibera regionale che autorizza la rimozione dei nidi di Parrocchetti monaci sul territorio pugliese.

Al centro della contestazione c’è la Deliberazione 577 approvata dalla Giunta regionale il 12 maggio 2026, che prevede interventi di rimozione dei nidi della specie. Secondo l’associazione animalista, il provvedimento sarebbe ingiustificato e privo di adeguati presupposti scientifici, oltre che problematico dal punto di vista giuridico.

La LAV sostiene infatti che il Parrocchetto monaco non sia classificato come specie invasiva né a livello europeo né nazionale e contesta l’assenza di dati, monitoraggi e studi specifici che dimostrino la necessità dell’intervento.

Secondo l’associazione, inoltre, i riferimenti contenuti nella delibera a possibili rischi igienico-sanitari e danni alle colture non sarebbero sufficientemente supportati da evidenze scientifiche.

La LAV evidenzia anche possibili profili di illegittimità, richiamando la normativa penale che tutela gli animali e sottolineando come l’uccisione di esemplari senza una comprovata necessità possa configurare un reato, oltre alla presunta mancanza di un piano preventivo e di valutazioni alternative.

Particolare preoccupazione viene espressa dall’associazione per la possibilità, prevista dal documento regionale, che i proprietari privati possano procedere autonomamente alla rimozione dei nidi.

La LAV nazionale afferma che questa possibilità potrebbe comportare “il rischio di danneggiare specie protette e favorire pratiche non conformi alle norme contro il maltrattamento e il corretto smaltimento di materiali biologici”.

La vicenda resta ora in attesa di ulteriori sviluppi, con l’associazione che chiede alla Regione Puglia di rivedere il provvedimento e di adottare eventuali interventi sulla base di criteri scientifici e normativi.

Lo riporta telesveva.it.