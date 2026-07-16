Pensioni, quando si può chiedere il ricalcolo dell'assegno

I pensionati che continuano a lavorare possono ottenere un aumento dell’assegno previdenziale grazie ai contributi versati dopo il pensionamento. Il beneficio, però, non viene riconosciuto automaticamente: è necessario presentare un’apposita domanda all’INPS e rispettare i termini previsti dalla normativa.

Il meccanismo prende il nome di supplemento di pensione e consiste in un incremento dell’importo mensile calcolato sui contributi maturati successivamente alla decorrenza della pensione. Possono richiederlo i titolari di pensione principale, pensione supplementare, assegno ordinario di invalidità e coloro che hanno ottenuto la pensione di vecchiaia tramite cumulo o totalizzazione dei periodi assicurativi. La misura interessa sia ex lavoratori dipendenti sia autonomi.

La regola generale prevede un’attesa di cinque anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento prima di poter presentare una nuova richiesta. Questo termine riguarda i contributi versati nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nelle gestioni autonome e nell’Assicurazione generale obbligatoria.

Esistono però quattro eccezioni che consentono di ottenere il ricalcolo già dopo due anni.

La prima riguarda chi ha già raggiunto l’età pensionabile, che può chiedere il supplemento con due anni di anticipo rispetto alla regola ordinaria.

La seconda interessa gli iscritti alle gestioni autonome – commercianti, artigiani e coltivatori diretti – che possono richiedere una sola volta nella vita il supplemento anticipato, purché abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dalla propria gestione.

La terza eccezione riguarda gli iscritti alla Gestione Separata INPS, come collaboratori e professionisti senza una cassa previdenziale. In questo caso la prima domanda può essere presentata dopo due anni, mentre per le successive torna a valere il termine di cinque anni.

La quarta coinvolge gli ex iscritti all’ENPALS, appartenenti ai settori dello spettacolo e dello sport professionistico, che possono accedere al supplemento dopo due anni se hanno maturato l’età pensionabile.

La domanda può essere presentata online attraverso il portale dell’INPS utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa è possibile rivolgersi al Contact Center dell’Istituto, a un patronato oppure a un intermediario autorizzato. Non è necessario allegare documentazione, poiché l’INPS verifica direttamente i contributi presenti nei propri archivi.

Una volta accolta la richiesta, l’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, purché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti. L’INPS dispone ordinariamente di 30 giorni per completare l’istruttoria, anche se il primo pagamento con l’importo aggiornato potrebbe arrivare alcune settimane dopo.

Il calcolo del supplemento varia in base al periodo di contribuzione. Per i contributi maturati dal 1° gennaio 2012 si applica il sistema contributivo, mentre per quelli precedenti al 31 dicembre 2011 resta valido il metodo utilizzato per la pensione originaria, retributivo o misto.

Va inoltre considerato che, per chi percepisce un assegno integrato al trattamento minimo, l’incremento potrebbe essere assorbito, totalmente o in parte, dall’integrazione stessa, con la conseguenza che l’importo effettivamente percepito potrebbe non aumentare oppure crescere solo per la quota eccedente.

Infine, i contributi versati dopo il pensionamento non vengono persi neppure in caso di decesso del pensionato: saranno infatti considerati nel calcolo dell’eventuale pensione di reversibilità destinata ai superstiti, anche se sono già stati utilizzati per determinare un precedente supplemento.

Lo riporta leggo.it.