Si è tenuta oggi in VI Commissione l’aggiornamento dell’audizione richiesta dalla consigliera del M5S Rosa Barone sulla situazione del Centro per l’Impiego di Foggia e le tempistiche per la nuova sede e sulle unità impiegate nei CPI attivi nella provincia.

“Ho richiesto l’audizione per avere un aggiornamento – dichiara Barone – rispetto alle notizie che il direttore Budano ci aveva dato nel corso dell’ultima audizione. obiettivo è quello di garantire la massima trasparenza, dal momento che le politiche attive del lavoro sono centrali per dare risposte effettive ai territori. Lo scorso 7 maggio abbiamo affrontato due temi: la sede del CPI di Foggia, struttura inadeguata per i lavoratori e l’aumento delle unità impiegate nei centri per l’impiego della provincia, che registra una scopertura del 42% rispetto al piano del fabbisogno.

Per quanto riguarda la sede di Foggia, in seguito alla scorsa audizione ci sono state diverse interlocuzioni tra Arpal e Comune di Foggia ed è stato raggiunto un risultato importante, dal momento che è stato stabilito che entro il 31 dicembre verrà lasciata la struttura attuale e dal 1° gennaio ci sarà una nuova sede.

Nel frattempo per garantire un ambiente di lavoro più adeguato, sono stati realizzati interventi di manutenzione e di pulizia straordinaria Con riferimento a EQ IDO c’erano impegni precisi e oggi ci è stato confermato che immediatamente dopo l’audizione è stata ribandita la posizione cambiando la sede di lavoro e individuando sede principale nella città di Foggia. Una decisione presa dopo aver visto i dati forniti in Commissione, dal momento che prima la sede era nella Bat. Sulle carenze di personale, per cui ricordiamo che la la provincia di Foggia ha 68 unità in meno rispetto a quelle previste, la graduatoria per 17 unità di specialista informatico è stata chiusa e si sta concludendo la verifica della validità dei titoli. Presumibilmente saranno immessi in ruolo a settembre. Per quello che riguarda gli altri due concorsi per le categorie C e D, che dovrebbero sommare complessivamente 50 unità, si è avuto un rallentamento dovuto alle dimissioni del presidente della commissione.

Ora che la questione è stata risolta si reinsedierà la commissione che completerà la valutazione per titoli. L’approvazione delle graduatorie sarà fatta al termine della verifica della validità dei titoli, si stima entro settembre. Per il Concorso per categorie protette si è insediata la commissione e anche in questo caso si conosceranno a breve le date in cui si terranno le prove. Nel frattempo è stata approvata la graduatoria per le mobilità esterne e per la provincia di Foggia arriveranno 5 tra funzionari e istruttori. L’iter burocratico verrà completato entro il 1° ottobre e il personale verrà destinato principalmente a sedi carenti: Vico del Gargano, Lucera, Foggia e San Severo. Presto sarà anche inaugurata la nuova sede di Vico del Gargano. Ho richiesto notizie anche sullo smart working, la cui sperimentazione è andata bene, e il direttore ci ha dato la notizia della proroga fino al 31 ottobre 2026, nelle more dell’aggiornamento del regolamento sul lavoro agile. Continueremo a chiedere aggiornamenti in commissione sulle tempistiche date oggi e leggeremo la relazione lasciata dal direttore Budano. I dati ci dicono che la provincia di Foggia è quella con il tasso più alto di disoccupazione, per questo è importante agire in sinergia con Arpal e questi incontri periodici in Commissione ci danno modo di avere notizie dettagliate da poter dare ai cittadini. Insieme possiamo dare risposte importanti alla Capitanata”.