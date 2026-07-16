GENOVA – L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione nel processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone.

La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio di giovedì 16 luglio. Per Castellucci la Procura aveva chiesto una pena di 18 anni e 6 mesi.

Le condanne

Tra gli imputati condannati figura anche Mauro Coletta, ex direttore della Vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale sono stati inflitti 5 anni di reclusione. I pubblici ministeri avevano chiesto per lui una pena di 10 anni.

Condannati anche altri ex vertici di Autostrade per l’Italia e Spea. Michele Donferri Mitelli, già numero tre di Aspi, è stato condannato a 11 anni, a fronte dei 15 anni e 6 mesi chiesti dall’accusa.

Per Paolo Berti, ex numero due di Aspi, la pena è di 5 anni e 6 mesi. La Procura aveva chiesto 12 anni e 6 mesi. Stessa condanna, 5 anni e 6 mesi, per Antonino Galatà, ex amministratore delegato di Spea, per il quale erano stati chiesti 7 anni.

Giovanni Proietti, ex dirigente della Vigilanza del Mit sulle concessioni autostradali, è stato assolto, con una parte delle contestazioni dichiarata prescritta. Assolto anche Bruno Santoro, ex dirigente della divisione tecnica del Ministero.

I familiari delle vittime

«Non siamo avvocati e non possiamo ancora commentare nel dettaglio. La condanna a 12 anni può starci, ma dobbiamo capire tutto il resto perché gli imputati erano molti», ha dichiarato Egle Possetti, portavoce del Comitato parenti delle vittime, al termine della lettura del dispositivo.

In aula erano presenti anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, seduta tra i familiari delle vittime, e il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari.

Rixi: «Un passaggio importante verso la verità»

«La sentenza segna un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia per la tragedia del Ponte Morandi», ha affermato in una nota il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.

«Nessuna decisione potrà restituire le 43 vite spezzate né alleviare il dolore delle loro famiglie, alle quali va ancora una volta la mia più sincera vicinanza. Il crollo non è stato una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni da parte di chi aveva il dovere di garantire la sicurezza. È giusto che le responsabilità siano state accertate».

Rixi ha tuttavia sottolineato la lunga durata del procedimento: «Otto anni per arrivare a una sentenza di primo grado sono un tempo lunghissimo, soprattutto per chi ha atteso giustizia convivendo ogni giorno con un dolore che non si è mai spento».

«Nel ricordo delle vittime – ha concluso – abbiamo il dovere di continuare a investire sulla sicurezza delle infrastrutture, affinché una tragedia come quella del 14 agosto 2018 non possa mai più ripetersi».

La difesa di Castellucci annuncia l’impugnazione

Di segno opposto la reazione di Guido Carlo Alleva, uno dei legali di Giovanni Castellucci.

«Rispetto sempre le decisioni dei giudici, ma non sono minimamente d’accordo con questa sentenza», ha dichiarato l’avvocato. «Credo nelle ragioni esposte dalla difesa e ritengo che l’ingegner Castellucci non dovesse essere condannato per i reati che gli sono stati contestati».

Il legale ha annunciato che la decisione sarà impugnata dopo la lettura delle motivazioni.

«Il processo non finisce qui. Siamo soltanto al primo grado e faremo tutto ciò che sarà necessario per proseguire la battaglia giudiziaria», ha concluso Alleva.

Il crollo del ponte Morandi avvenne il 14 agosto 2018, durante un violento temporale. La tragedia provocò 43 vittime e segnò profondamente Genova e l’intero Paese, dando origine a una lunga inchiesta sulla gestione, sulla manutenzione e sui controlli dell’infrastruttura. Fonte: Leggo.it