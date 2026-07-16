Provincia di Foggia rafforza gli uffici tecnici: due nuovi funzionari assunti con lo scorrimento della graduatoria concorsuale

FOGGIA – La Provincia di Foggia accelera il rafforzamento della propria macchina amministrativa con due nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per funzionari tecnici, l’ente ha disposto l’ingresso di due professionisti che saranno impiegati nei settori maggiormente coinvolti nella progettazione, gestione e realizzazione delle opere pubbliche provinciali. Una scelta che si inserisce nel più ampio piano di riorganizzazione previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e che punta a consolidare le competenze tecniche necessarie per affrontare le numerose sfide infrastrutturali del territorio.

La determinazione, firmata dal dirigente del Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali Giuseppe Diella, riguarda lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito nel 2023 per la copertura di otto posti di Funzionario tecnico, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Una graduatoria che negli ultimi due anni è stata utilizzata più volte, non soltanto dalla Provincia di Foggia ma anche da altri enti locali convenzionati, come i Comuni di Cerignola e Barletta, che vi hanno attinto per procedere a proprie assunzioni.

L’atto rappresenta quindi un ulteriore passaggio nell’utilizzo di una graduatoria ritenuta ancora pienamente efficace dalla normativa vigente. Dopo aver verificato la disponibilità finanziaria, il completamento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 165 del 2001 e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, l’amministrazione ha dato il via libera alle nuove assunzioni.

I due funzionari individuati attraverso lo scorrimento sono Luciano Giannotti, decimo classificato nella graduatoria, e Maria Angela Avella, undicesima classificata. Avella entrerà in servizio il 1° agosto 2026, mentre Giannotti prenderà servizio il 1° settembre 2026, entrambi con contratto a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

L’assegnazione dei nuovi funzionari risponde alle esigenze di due comparti strategici della Provincia. Luciano Giannotti sarà destinato al Settore Edilizia scolastica, Immobili ed Energie Alternative, dove si occuperà della progettazione degli interventi sugli edifici scolastici e sul patrimonio immobiliare provinciale, seguendo attività che spaziano dalla progettazione architettonica alla direzione dei lavori, fino al coordinamento della sicurezza e al monitoraggio delle opere pubbliche.

Maria Angela Avella sarà invece assegnata al Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali, dove seguirà la progettazione delle infrastrutture viarie e degli interventi di manutenzione della rete stradale provinciale, un ambito particolarmente delicato per un territorio vasto come quello della Capitanata, caratterizzato da centinaia di chilometri di strade che collegano aree urbane, rurali e montane.

L’inserimento di nuove professionalità assume particolare rilievo in una fase in cui gli enti locali sono chiamati a gestire una mole crescente di investimenti finanziati con fondi europei, statali e regionali. La capacità di progettare opere, predisporre bandi, seguire l’esecuzione dei lavori e rendicontare correttamente le spese rappresenta oggi uno dei principali fattori che determinano la possibilità di intercettare risorse pubbliche e trasformarle in interventi concreti sul territorio.

Negli ultimi anni la Provincia di Foggia ha avviato numerosi programmi riguardanti la riqualificazione degli edifici scolastici, la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, l’efficientamento energetico degli immobili pubblici e il miglioramento della rete stradale. Attività che richiedono personale altamente qualificato, capace di seguire tutte le fasi tecniche e amministrative dei procedimenti.

Lo scorrimento delle graduatorie continua inoltre a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per accelerare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. Utilizzare graduatorie ancora valide consente infatti di ridurre i tempi necessari per le assunzioni, contenere i costi organizzativi e garantire continuità nell’erogazione dei servizi, evitando di indire nuove procedure concorsuali quando esistono già candidati idonei.

Con il provvedimento approvato viene anche aggiornato lo stato di utilizzo della graduatoria definitiva, tenendo conto delle nuove assunzioni e delle precedenti utilizzazioni effettuate sia dalla Provincia sia dagli enti convenzionati. L’atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito istituzionale e sul Portale Unico del Reclutamento InPA, in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa.

A cura di Michele Solatia.