Provincia di Foggia, nuovo scorrimento della graduatoria: assunto un operaio specializzato per la manutenzione delle strade provinciali

FOGGIA – La Provincia di Foggia continua il percorso di rafforzamento della propria struttura amministrativa attraverso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali. Con una nuova determinazione dirigenziale è stata infatti autorizzata l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operaio specializzato stradale, figura destinata a potenziare le attività di manutenzione e gestione della rete viaria provinciale.

Il provvedimento riguarda il concorso pubblico bandito per la copertura di un posto nell’Area degli Operatori Esperti, graduatoria che nel corso degli ultimi due anni è stata utilizzata più volte per soddisfare il fabbisogno di personale dell’ente. Dopo le assunzioni già effettuate nel 2024 e nel 2026, la Provincia ha deciso di ricorrere ancora una volta allo scorrimento, previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, che individua proprio questa modalità come strumento per coprire i posti rimasti vacanti.

L’iter amministrativo è stato reso necessario anche dalla rinuncia formale presentata dal candidato collocato alla ventesima posizione della graduatoria definitiva. Ricevuta la comunicazione di rinuncia, gli uffici hanno proceduto a contattare il primo candidato utilmente collocato tra quelli ancora disponibili all’assunzione, acquisendone la disponibilità e verificando il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

La nuova assunzione riguarda Primiano Esposito, ventunesimo classificato nella graduatoria definitiva, che prenderà servizio il 20 luglio 2026 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. L’inquadramento sarà quello previsto dall’Area degli Operatori Esperti del Comparto Funzioni Locali.

Il nuovo dipendente sarà assegnato al Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali, all’interno del servizio dedicato alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete provinciale. Le mansioni comprenderanno il supporto operativo agli interventi programmati, la gestione delle squadre impegnate sulle strade provinciali e le attività connesse alla manutenzione delle infrastrutture viarie, un comparto particolarmente delicato in una provincia che gestisce centinaia di chilometri di arterie stradali distribuite sull’intero territorio della Capitanata.

La manutenzione delle strade rappresenta infatti uno degli ambiti più complessi per la Provincia di Foggia. L’estensione del territorio provinciale, la presenza di numerose aree interne, delle zone montane del Subappennino e del Gargano e la necessità di garantire collegamenti efficienti tra comuni, aziende agricole e aree industriali rendono indispensabile il rafforzamento continuo del personale tecnico e operativo.

Negli ultimi anni l’ente ha avviato numerosi interventi di riqualificazione della rete viaria, finanziati sia con fondi ministeriali sia attraverso risorse regionali ed europee. Parallelamente è cresciuta l’esigenza di incrementare il personale addetto alla manutenzione ordinaria, alle attività di pronto intervento e al controllo delle infrastrutture, indispensabili per garantire condizioni di sicurezza agli utenti della strada.

Anche in questo caso la Provincia ha verificato preventivamente tutti i requisiti previsti dalla normativa. È stata completata con esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 165 del 2001, sono state accertate le disponibilità finanziarie e si è conclusa positivamente la verifica dei requisiti del candidato individuato attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Il ricorso allo scorrimento delle graduatorie continua a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per accelerare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. Utilizzare graduatorie ancora valide consente infatti di evitare l’avvio di nuove procedure concorsuali, riducendo tempi e costi amministrativi e garantendo al tempo stesso la continuità dei servizi.

Con questa nuova determinazione viene inoltre aggiornato lo stato di utilizzo della graduatoria definitiva del concorso, che tiene conto sia della rinuncia del candidato precedentemente individuato sia della nuova assunzione.

A cura di Michele Solatia.