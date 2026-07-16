Provincia di Foggia, scorre la graduatoria del concorso per istruttori tecnici: assunti due nuovi dipendenti a tempo indeterminato

FOGGIA – Nuovo passo avanti nel piano di rafforzamento dell’organico della Provincia di Foggia. L’Amministrazione provinciale ha disposto lo scorrimento della graduatoria definitiva del concorso pubblico per istruttori tecnici, procedendo all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due candidati risultati idonei. La decisione rientra nella programmazione del fabbisogno di personale prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e punta a consolidare la capacità operativa degli uffici tecnici dell’ente.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali Giuseppe Diella, dà attuazione alla programmazione delle assunzioni approvata dall’amministrazione provinciale, confermando la volontà di valorizzare le graduatorie ancora efficaci prima di indire nuove procedure concorsuali.

La graduatoria oggetto dello scorrimento deriva dal concorso pubblico bandito nel 2023 per la copertura di due posti di istruttore tecnico nell’Area degli Istruttori. Dopo le prime assunzioni effettuate nel 2024, la graduatoria è rimasta valida e continua a rappresentare uno strumento utile per rispondere alle esigenze organizzative dell’ente. Proprio il PIAO 2026-2028 ha previsto la copertura di ulteriori due posti attraverso questo meccanismo, evitando tempi e costi legati all’avvio di una nuova selezione pubblica.

Prima di procedere alle assunzioni, la Provincia ha verificato tutti i presupposti previsti dalla normativa. È stata completata senza esito la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 165 del 2001 ed è stata accertata la piena sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni. Sono state inoltre raccolte le accettazioni da parte dei candidati risultati utilmente collocati in graduatoria e concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego.

A entrare nei ruoli della Provincia saranno Luigi Lipsi e Maurizio Placentino, rispettivamente quarto e quinto classificato nella graduatoria definitiva. Lipsi prenderà servizio il 20 luglio 2026, mentre Placentino inizierà l’attività il primo settembre 2026. Entrambi saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Istruttori.

Le destinazioni operative riflettono le esigenze dei diversi settori dell’amministrazione provinciale. Luigi Lipsi sarà assegnato al Settore Ambiente, dove si occuperà delle attività legate alla tutela e valorizzazione ambientale, con particolare riferimento ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), PAUR, FER e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Maurizio Placentino sarà invece destinato al Settore Edilizia scolastica, immobili ed energie alternative, contribuendo alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e del patrimonio immobiliare della Provincia.

Si tratta di due ambiti particolarmente strategici per l’attività dell’ente. Da un lato cresce infatti il numero di procedimenti ambientali connessi ai progetti di sviluppo territoriale e alla transizione energetica; dall’altro proseguono gli investimenti destinati alla sicurezza degli edifici scolastici, all’efficientamento energetico e alla manutenzione del patrimonio pubblico.

L’utilizzo dello scorrimento delle graduatorie rappresenta ormai una prassi consolidata nella pubblica amministrazione. Lo strumento consente infatti di coprire rapidamente i posti vacanti valorizzando selezioni già concluse e graduatorie ancora efficaci, con un notevole risparmio di tempi amministrativi e risorse economiche rispetto all’indizione di nuovi concorsi.

La Provincia di Foggia sta facendo ampio ricorso a questa modalità nell’ambito del piano di rafforzamento della struttura amministrativa previsto dal PIAO. Negli ultimi mesi sono infatti stati avviati ulteriori scorrimenti riguardanti diverse figure professionali, dai funzionari tecnici agli operatori specializzati, con l’obiettivo di potenziare gli uffici maggiormente impegnati nella gestione degli investimenti finanziati attraverso fondi nazionali ed europei.

A cura di Michele Solatia.