Reflui dei frantoi: un problema da affrontare, non da ignorare

Con l’innalzamento delle temperature, a Mattinata si registra nuovamente l’emissione di esalazioni odorigene sgradevoli, provenienti dallo smaltimento dei reflui oleari.
Mi sorge spontanea una domanda:
quali verifiche stanno effettivamente compiendo gli organi di controllo preposti?
Qual è, inoltre, la posizione dei residenti che da tempo convivono con questo disagio cronico, in particolare nelle zone “Mezzana” e “Coppa”?
È accettabile che una simile criticità venga considerata inevitabile?
Quando in gioco ci sono la salute pubblica, la qualità della vita e la tutela del territorio, un intervento tempestivo e trasparente da parte delle autorità è un atto dovuto.
Purtroppo, al momento, su questa vicenda sembra regnare il silenzio più assoluto
A cura di Antonio Pietro Totaro.