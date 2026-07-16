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REFLUI FRANTOI Reflui dei frantoi: un problema da affrontare, non da ignorare

Con l’innalzamento delle temperature, a Mattinata si registra nuovamente l'emissione di esalazioni odorigene sgradevoli

Reflui dei frantoi: un problema da affrontare, non da ignorare

Reflui dei frantoi - Fonte Immagine non riferita al testo: toscanachiantiambiente.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Con l’innalzamento delle temperature, a Mattinata si registra nuovamente l’emissione di esalazioni odorigene sgradevoli, provenienti dallo smaltimento dei reflui oleari.

Mi sorge spontanea una domanda:
quali verifiche stanno effettivamente compiendo gli organi di controllo preposti?

Qual è, inoltre, la posizione dei residenti che da tempo convivono con questo disagio cronico, in particolare nelle zone “Mezzana” e “Coppa”?

È accettabile che una simile criticità venga considerata inevitabile?

Quando in gioco ci sono la salute pubblica, la qualità della vita e la tutela del territorio, un intervento tempestivo e trasparente da parte delle autorità è un atto dovuto.

Purtroppo, al momento, su questa vicenda sembra regnare il silenzio più assoluto

A cura di Antonio Pietro Totaro.

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