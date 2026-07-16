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SAN SEVERO TASSANO San Severo Calcio conferma sei giocatori, Tassano: «Una base solida»

La società giallogranata ha ufficializzato sei importanti rinnovi, confermando la volontà di dare continuità al progetto tecnico

San Severo Calcio conferma sei giocatori, Tassano: «Una base solida»

San Severo Calcio conferma sei giocatori, Tassano: «Una base solida»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
San Severo // Sport //

Il San Severo Calcio riparte dalle certezze. La società giallogranata ha ufficializzato sei importanti rinnovi, confermando la volontà di dare continuità al progetto tecnico in vista della prossima stagione.

Faranno ancora parte della rosa Rodolfo De Vivo, Michele Consolazio, Francesco Martignetti, Samuele D’Aloia, Antonio Frazzano e Daniele Monaco, calciatori ritenuti fondamentali per il percorso di crescita del club.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Matteo Fontanello e dall’intera dirigenza, impegnata nella costruzione di una squadra competitiva e ambiziosa.

Il dirigente Vincenzo Tassano ha sottolineato l’importanza delle conferme: «Le riconferme di questi calciatori rappresentano un tassello importante nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Con il presidente Fontanella e tutta la dirigenza stiamo lavorando con grande determinazione per dare continuità al progetto tecnico e mettere a disposizione dello staff un organico competitivo. Siamo convinti che questo gruppo possa rappresentare una base solida sulla quale costruire un campionato all’altezza delle aspettative. Il lavoro prosegue e nei prossimi giorni presenteremo nuovi innesti che contribuiranno a completare la rosa».

La campagna di rafforzamento, infatti, non si ferma ai rinnovi. Nei prossimi giorni il San Severo Calcio renderà noti nuovi acquisti e ulteriori conferme, con l’obiettivo di consegnare allo staff tecnico una rosa completa e pronta ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo e ambizione.

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