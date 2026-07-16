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SAN SEVERO COMUNE San Severo, un protocollo d’intesa per contrastare la violenza di genere

Un protocollo d'intesa tra la Questura di Foggia, la ASL Foggia e il Comune di San Severo per promuovere e rafforzare le iniziative

San Severo, un protocollo d'intesa per contrastare la violenza di genere

Violenza sulle donne - Fonte Immagine: wired.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Politica // San Severo //

Martedì 21 luglio alle ore 11, nella Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, sede del Comune di San Severo, sarà sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Questura di Foggia, la ASL Foggia e il Comune di San Severo per promuovere e rafforzare le iniziative dedicate al contrasto della violenza di genere sul territorio.

A siglare l’accordo saranno il Questore della Provincia di Foggia, Alfredo D’Agostino, la Direttrice generale della ASL Foggia, Tiziana Di Matteo, e il Commissario prefettizio del Comune di San Severo, Francesco Cappetta.

L’intesa nasce con l’obiettivo di favorire l’emersione dei casi di violenza, anche attraverso iniziative che incoraggino le vittime a denunciare gli episodi subiti, garantendo loro un percorso di tutela e assistenza.

Tra le finalità del protocollo figura anche il potenziamento delle misure di accoglienza protetta, con servizi pensati per ridurre il disagio psicologico e fisico delle persone coinvolte, assicurando un adeguato sostegno durante il percorso di uscita dalla violenza.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata alla prevenzione, mediante attività di sensibilizzazione, percorsi formativi e campagne informative volte a diffondere una maggiore conoscenza del fenomeno della violenza di genere e degli strumenti di tutela a disposizione delle vittime, comprese le misure di prevenzione adottabili dal Questore.

Lo riporta comune.san-severo.fg.it.

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