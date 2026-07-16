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Home // Manfredonia // Sanità pugliese, pronto il piano anti-deficit: verso tagli a posti letto e punti nascita

PIANO ANTI DEFICIT Sanità pugliese, pronto il piano anti-deficit: verso tagli a posti letto e punti nascita

Le ipotesi di ridimensionamento riguardano diversi ospedali della regione, tra cui quelli di Galatina e Gallipoli, San Severo e Cerignola, oltre a Castellaneta

Sanità, FdI replica ad Avs: «Quali sono le 38 Case di comunità che non saranno realizzate? E che fine hanno fatto i 38 Ospedali di comunità?»

Medici - Fonte Immagine: coinanews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

Fonte: Corriere del Mezzogiorno, 16 luglio 2026

BARI – La Regione Puglia presenta oggi ai ministeri della Salute e dell’Economia il nuovo piano operativo triennale per il contenimento del deficit sanitario. Il documento, che rappresenta la base del percorso di rientro economico, punta a ridurre la spesa e a riorganizzare la rete ospedaliera attraverso una revisione dei posti letto e dei punti nascita ritenuti non in linea con gli standard nazionali.

Tra gli interventi più significativi figura la possibile chiusura di almeno cinque punti nascita che non raggiungono la soglia minima di 500 parti annui prevista dalla normativa nazionale. Parallelamente è prevista una riduzione di circa 470 posti letto distribuiti in diverse strutture ospedaliere pugliesi, con l’obiettivo di adeguare l’offerta sanitaria ai parametri richiesti dal Governo.

Le ipotesi di ridimensionamento riguardano diversi ospedali della regione, tra cui quelli di Galatina e Gallipoli, San Severo e Cerignola, oltre a Castellaneta. Prima dell’attuazione definitiva, tuttavia, il piano dovrà affrontare il confronto con le parti sociali e con gli enti locali.

Tra le misure previste rientra anche il mantenimento degli ambulatori dedicati alla ginecologia, per garantire l’assistenza alle donne durante la gravidanza anche nei territori interessati dalla riorganizzazione.

Per quanto riguarda il nuovo ospedale Monopoli-Fasano, inaugurato recentemente, la revisione dovrebbe interessare alcuni reparti chirurgici e di cardiologia caratterizzati da bassi tassi di occupazione dei posti letto. L’obiettivo dichiarato dalla Regione è contenere i costi senza compromettere l’assistenza, anche attraverso una diversa distribuzione del personale nei reparti maggiormente in sofferenza.

Nel Salento, parte del personale potrebbe essere destinata al centro oncologico “Ilma” di Gallipoli, struttura nata grazie ai fondi raccolti in memoria dell’oncologo Giuseppe Serravezza e destinata a diventare un polo di riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi precoce e la riabilitazione oncologica.

Sul fronte istituzionale prosegue inoltre il percorso per l’accreditamento della struttura al Servizio sanitario regionale, passaggio ritenuto indispensabile per la piena operatività del centro.

Secondo la Regione, il piano punta a coniugare il riequilibrio dei conti pubblici con il mantenimento dei servizi essenziali, anche se il confronto con i territori si annuncia complesso per l’impatto che la riorganizzazione potrebbe avere sulle comunità locali.

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