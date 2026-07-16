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SAN SEVERO Sparatoria a San Severo, fermato un 50enne

È stato fermato nella notte il presunto autore della sparatoria avvenuta ieri nel centro di San Severo. Si tratta di Antonio Bevilacqua, 50 anni

Sparatoria a San Severo, fermato un 50enne

Sparatoria a San Severo, fermato un 50enne - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

È stato fermato nella notte il presunto autore della sparatoria avvenuta ieri nel centro di San Severo, durante la quale un cittadino marocchino è rimasto gravemente ferito e due italiani sono stati colpiti di striscio.

Si tratta di Antonio Bevilacqua, 50 anni, con piccoli precedenti penali e problemi di deambulazione che lo costringono a spostarsi su una carrozzina elettrica. L’uomo è accusato del tentato omicidio del cittadino straniero e del ferimento degli altri due presenti.

I sospetti nei suoi confronti si sono concentrati fin dai primi momenti successivi all’agguato. I carabinieri hanno infatti eseguito una perquisizione nella sua abitazione e lo hanno sottoposto alla prova dello stub, utile a rilevare eventuali residui di polvere da sparo.

Nella notte è scattato il fermo, seguito dal trasferimento nel carcere di Foggia.

Il cittadino marocchino ferito è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Foggia, mentre i due italiani coinvolti non sono in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica, la sparatoria è avvenuta poco prima delle 13 in piazza Allegato, nei pressi di un bar del centro cittadino. Il vero obiettivo dell’aggressione sarebbe stato il cittadino marocchino, con il quale il presunto autore avrebbe avuto un acceso litigio la sera precedente, proseguito anche nella mattinata successiva fino all’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.

Complessivamente sarebbero stati esplosi sette colpi, due dei quali hanno raggiunto accidentalmente i due cittadini italiani, ritenuti completamente estranei alla vicenda e presenti sul posto soltanto per caso.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione il movente dell’aggressione e chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Lo riporta ansa.it.

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