Torna a Loconia la 'Sagra della Percoca'. appuntamento il 26 luglio

La Borgata di Loconia si prepara a riabbracciare la Sagra della Percoca, uno degli appuntamenti più legati alla tradizione agricola del territorio. L’evento si terrà domenica 26 luglio, a partire dalle ore 19:00 in Piazza Roma, nell’ambito del cartellone dell’Estate Canosina 2026.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione Comunale e organizzata dalla Pro Loco Canosa, con la collaborazione delle aziende agricole locali, con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la borgata attraverso il suo prodotto simbolo: la percoca, inserita nell’elenco dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali).

Considerata una delle eccellenze dell’agricoltura locale, la percoca rappresenta uno dei prodotti identitari della Valle dell’Ofanto. La sua valorizzazione rientra anche nella convenzione siglata tra i Comuni e le Pro Loco di Canosa e Lavello per promuovere i territori di Loconia e Gaudiano, un percorso già avviato con l’iniziativa del 1° maggio e che proseguirà con la nuova edizione della sagra.

Il programma della serata prevede, dopo la celebrazione eucaristica delle ore 19:00 e la tradizionale processione per le vie della borgata, lo spettacolo musicale affidato a “I Cantori di Carpino e Gigi Soriani”.

Gli assessori alla Cultura e agli Eventi del Comune di Canosa, Cristina Saccinto e Saverio Di Nunno, hanno spiegato: “L’Amministrazione Comunale, facendo fede a quanto riportato nelle linee di mandato, ha ritenuto di fondamentale importanza tornare a caratterizzare la frazione con la sua sagra per antonomasia, promuovendo al contempo l’aspetto paesaggistico e rurale che il territorio offre”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Pro Loco, Elia Marro, che ha sottolineato il valore storico e culturale dell’appuntamento: “La Sagra della Percoca rappresenta un appuntamento che appartiene alla storia e all’identità di Loconia. Come Pro Loco siamo felici di contribuire ancora una volta alla sua organizzazione, perché crediamo che valorizzare un prodotto tipico significhi valorizzare il territorio, le aziende agricole e il lavoro di chi ogni giorno lo rende speciale”.

Marro ha poi rivolto un invito alla partecipazione: “Invitiamo cittadini e visitatori a trascorrere una serata all’insegna della tradizione, della convivialità e della scoperta delle eccellenze della nostra terra”.

Lo riporta su Facebook, La Terra del Sole.