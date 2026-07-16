Torna 'Festival Troia Teatro', appuntamento dedicato alle arti performative contemporanee

Dal 1° all’8 agosto il centro storico di Troia ospiterà il Festival Troia Teatro, appuntamento dedicato alle arti performative contemporanee, promosso da Teatri 35 e Unione Giovanile Troiana. Spettacoli, danza, arte urbana, laboratori, incontri e performance trasformeranno il borgo foggiano in uno spazio aperto alla creatività e alla partecipazione.

L’edizione 2026 avrà come tema centrale “Alterità”, parola chiave che guiderà l’intero programma attraverso una riflessione su identità, inclusione, riconoscimento dell’altro e costruzione di comunità aperte. Il festival propone così un confronto sulle trasformazioni sociali del presente, utilizzando i linguaggi della scena contemporanea per esplorare il valore della differenza come risorsa culturale e umana.

La manifestazione prosegue un percorso già avviato negli anni, consolidando un modello di cultura partecipata in cui arti performative, patrimonio storico e vita quotidiana si incontrano. Piazze, chiostri, cortili, biblioteche e spazi monumentali del centro storico diventano luoghi di esperienza condivisa, capaci di restituire nuovi significati agli spazi urbani.

Il programma estivo sarà anticipato da alcune iniziative di avvicinamento. Sabato 1 agosto in Piazza Cattedrale è prevista la presentazione ufficiale del festival alle ore 20, seguita alle 22 dal concerto dei The Blend, formazione che propone sonorità blues, rock classico e soul.

Da lunedì 3 agosto prenderà il via, presso San Domenico, il laboratorio “Il Clown”, curato da Rudy Caggiano e Domenico Santo, percorso creativo che accompagnerà il pubblico fino alla restituzione finale dell’8 agosto con lo spettacolo di arte di strada “Bagaglio a mano”.

Grande spazio sarà dedicato alla creazione contemporanea, con diverse residenze artistiche. Tra queste la residenza “Restoration Troia” di Palomart, in programma dal 4 al 6 agosto, che culminerà con un’installazione di videoarte e una performance nell’Abside della Cattedrale. Dal 5 al 7 agosto proseguirà inoltre “Frammenti di Mondo” di Tecnologia Filosofica, laboratorio poetico e performativo itinerante lungo il Corso.

La danza contemporanea sarà protagonista con diversi appuntamenti: il 4 agosto Laura Simonet presenterà il primo studio di “L’Eclat”, mentre il 6 agosto Funa Performing Art porterà in scena “Petra”, una performance di danza verticale capace di trasformare l’architettura urbana in spazio scenico. Il 7 agosto Tecnologia Filosofica proporrà invece “Eco del Mondo”.

Il cartellone teatrale comprenderà quattro spettacoli di prosa: il 4 agosto “È andata così” con Martina De Santis, ispirato all’opera di Natalia Ginzburg; il 5 agosto “Alterità” di Manovalanza Teatro; il 6 agosto “S-Enz” della Compagnia Enzo Moscato, adattamento drammaturgico di Giovanni Ludeno; il 7 agosto “Le vacanze dei signori Lagonìa” di Teatrodilina, scritto da Francesco Colella e Francesco Lagi.

Anche l’arte di strada avrà un ruolo centrale con una serie di interventi nelle piazze cittadine: il 4 agosto il trio Scotto/D’Andrea/Taiuti presenterà “Darwin”, il 5 agosto Lino Circus porterà “Sand Up”, il 6 agosto Chaco Boreal proporrà “Electronic Cumbia”, mentre il 7 agosto la compagnia ChaliBares sarà protagonista con “Per un pelo”.

Il festival ospiterà inoltre la nona edizione del concorso dedicato alle compagnie emergenti, con quattro spettacoli in gara dal 4 al 7 agosto nel Chiostro San Benedetto. La serata conclusiva sarà dedicata alla presentazione dello spettacolo vincitore, valorizzando nuove realtà del teatro contemporaneo, della danza e della performing art.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati all’approfondimento con “Talking About”, incontri quotidiani dal 4 all’8 agosto in Piazza Cattedrale tra artisti, operatori e pubblico. Per bambini e famiglie tornerà invece “Giocosamente”, spazio curato da Antonio M. Barile presso la Biblioteca Caggiano, con laboratori, giochi cooperativi e attività dedicate alla socialità.

Tra le iniziative collaterali figurano anche “A riveder le stelle”, osservazione astronomica curata dall’Associazione Civic il 7 agosto a Villa/Cisternone, e i concerti delle band locali organizzati dall’Associazione Bohemien al Chiostro Salone del Gusto. La chiusura del festival sarà affidata al concerto di Dario Bassolino, “Viaggia, Ragazzo, Viaggia, Hai la Musica nelle Vene”.

Il Festival Troia Teatro si conferma così un progetto culturale permanente, capace di unire ricerca artistica, formazione, partecipazione e valorizzazione del patrimonio storico, rafforzando il ruolo di Troia come uno dei centri più importanti in Puglia per la scena performativa contemporanea.