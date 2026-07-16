Trionfo a Wimbledon: Jannik Sinner incassa 4,2 milioni di euro

La vittoria a Wimbledon 2026 ha regalato a Jannik Sinner un nuovo successo sportivo e un importante premio economico. Il tennista altoatesino, numero uno del ranking mondiale, ha conquistato per la seconda volta il titolo londinese battendo il tedesco Alexander Zverev e ha ricevuto un assegno da 3,6 milioni di sterline, pari a circa 4,2 milioni di euro.

Il risultato arriva in una fase in cui il patrimonio del campione italiano avrebbe già superato la soglia degli 80 milioni di euro, grazie non solo ai premi ottenuti nei tornei, ma anche a sponsorizzazioni, diritti d’immagine e investimenti finanziari.

Secondo le ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, attorno al marchio Sinner è stata costruita una struttura imprenditoriale, la “Sinner Spa”, che gestisce accordi commerciali e progetti economici legati al nome del tennista. Un sistema che punta a una crescita significativa del capitale complessivo.

Il successo di Wimbledon rappresenta quindi non soltanto un ulteriore traguardo sportivo, ma anche un rafforzamento del suo peso internazionale nei rapporti con i grandi marchi, aumentando il valore della sua immagine e il potere contrattuale.

La gestione di un patrimonio di queste dimensioni passa attraverso un’organizzazione articolata, con attività amministrate anche dal Principato di Monaco, dove vengono coordinate operazioni legate a sponsorizzazioni, comunicazione e investimenti.

Tra le società coinvolte figura la Wooly Lemon, con sede a Monaco, che segue gli aspetti legati al marketing e alla valorizzazione del brand personale. Sul fronte immobiliare operano invece le società italiane della famiglia Foxera, attraverso cui Sinner ha effettuato investimenti nel settore.

Tra le operazioni più rilevanti figura l’acquisto, tramite la società Foxera Re Com, di due immobili a Casa Barelli, a Milano, per un valore complessivo superiore ai 6,5 milioni di euro.

Una parte significativa dei guadagni del campione arriva comunque dai premi sportivi, che nel tennis possono raggiungere cifre molto elevate grazie alla frequenza dei tornei internazionali.

L’edizione 2026 di Wimbledon ha stabilito un nuovo record con un montepremi complessivo di 64,2 milioni di sterline, circa 75,8 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente. Il vincitore del singolare maschile e femminile ha ottenuto 3,6 milioni di sterline, mentre il finalista sconfitto ha ricevuto 1,8 milioni di sterline, circa 2,12 milioni di euro.

Per un atleta come Sinner, protagonista costante ai vertici del tennis mondiale, la combinazione tra successi sul campo, sponsor e investimenti continua ad alimentare una crescita economica destinata a proseguire.

Lo riporta leggo.it.