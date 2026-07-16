Uccise il marito con 189 coltellate, Lucia Salemme rinviata a processo

Lucia Salemme, 59 anni, dovrà comparire il 10 settembre 2026 davanti alla terza Corte di Assise di Napoli con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà per la morte del marito, Ciro Rapuano, ucciso con 189 coltellate inferte utilizzando due coltelli.

L’omicidio risale alla notte del 4 settembre 2025, quando la vittima venne sorpresa nel sonno nel letto della loro abitazione nel quartiere Forcella, a Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe maturato la decisione di uccidere il coniuge dopo l’ennesima minaccia di morte, ricevuta poche ore prima del delitto. Minacce che, secondo le indagini, sarebbero state rivolte anche alla figlia e alla nipotina, entrambe conviventi.

Le indagini della Squadra Mobile di Napoli, coordinate dai magistrati della sezione dedicata alle “fasce deboli della popolazione”, guidata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli, hanno fatto emergere che Rapuano sospettava la moglie di essere coinvolta nella sparizione di 15mila euro in contanti che custodiva in casa.

Allo stesso tempo, gli accertamenti hanno delineato un contesto familiare caratterizzato da anni di maltrattamenti e violenze. Diverse testimonianze hanno descritto Rapuano come una persona aggressiva e violenta. Le vessazioni, secondo quanto emerso, avrebbero coinvolto anche le figlie della coppia, ma non sarebbero mai state denunciate per il timore delle possibili conseguenze.

Tra gli elementi acquisiti dagli investigatori figura anche un filmato registrato dalla telecamera installata nell’abitazione. Le immagini, registrate nei primi minuti del 4 settembre 2025, mostrerebbero quello che gli inquirenti ritengono essere un tentativo di strangolamento da parte di un uomo, presumibilmente Rapuano, nei confronti di una donna, ritenuta essere Salemme, al culmine di una lite. Nel video si sente anche la frase: «Vuoi vedere come si muore subito?».

Le registrazioni si interrompono alle 2.18, quando una figura femminile, identificata dagli investigatori come la stessa Salemme, stacca l’alimentazione della telecamera. Il dispositivo tornerà a registrare soltanto alle 4.35, quando gli agenti della Polizia di Stato sono già presenti nell’abitazione dopo la chiamata al 113 effettuata dalla donna.

In quella telefonata, Lucia Salemme dichiarò: «Venite che mio marito mi ha aggredito e io ho aggredito lui». La donna sostenne di aver reagito alle violenze del marito, prospettando un’ipotesi di legittima difesa che, al termine delle indagini, non è stata ritenuta sussistente dagli inquirenti.

Lo riporta leggo.it.