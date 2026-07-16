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SOSPESA LICENZA Vieste, chiuso per dieci giorni noto esercizio commerciale: “abituale punto di ritrovo di persone con precedenti”

A pesare sulla decisione dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza è stato anche un grave episodio verificatosi nei pressi dell'esercizio

IMMAGINE DI REPERTORIO, lucera

immagine di repertorio

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

VIESTE (FOGGIA) – Dieci giorni di chiusura per un noto esercizio commerciale del centro di Vieste. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Foggia ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dalle forze dell’ordine.

La sospensione della licenza arriva al termine di una serie di accertamenti effettuati dai militari della Tenenza dei Carabinieri di Vieste, dai quali sarebbe emerso che il locale era diventato abituale punto di ritrovo di persone con precedenti di polizia.

A pesare sulla decisione dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza è stato anche un grave episodio verificatosi nei pressi dell’esercizio, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, un fatto che ha suscitato forte allarme nella comunità e ha determinato un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sulla base della proposta avanzata dalla Tenenza dei Carabinieri di Vieste e dell’istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale (P.A.S.) della Questura di Foggia, il Questore ha quindi disposto la sospensione della licenza per dieci giorni.

L’intervento rientra nel più ampio piano di controlli amministrativi che la Polizia di Stato, insieme alle altre Forze di Polizia, sta portando avanti su tutto il territorio provinciale con l’obiettivo di prevenire situazioni di illegalità e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini della Capitanata.

Le attività di vigilanza e controllo, fanno sapere dalla Questura, proseguiranno anche nelle prossime settimane per contrastare ogni fenomeno che possa compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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