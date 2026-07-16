Il trasferimento degli ambulatori dei medici di famiglia nella nuova struttura della Coppitella non rappresenta soltanto un cambio di sede. A Vieste segna il passaggio a un diverso modello di Medicina Generale, fondato sulla collaborazione tra medici, infermieri e personale di segreteria e sull’ampliamento dei servizi offerti alla popolazione.

Restano tuttavia alcune criticità legate all’accessibilità della struttura. Il miglioramento dei collegamenti, la realizzazione di adeguate pensiline per l’attesa, il potenziamento della segnaletica e una comunicazione più chiara su orari e prestazioni disponibili sono interventi necessari per rendere il servizio più facilmente fruibile.

Su questi aspetti, sottolineano i medici di Medicina Generale associati di Vieste, è stato utile il richiamo dell’associazione “La Sanità Negata”, che ha sollecitato le istituzioni a intervenire per migliorare il comfort e l’accesso dei cittadini.

Diversa, secondo i professionisti, è invece la valutazione secondo cui il nuovo assetto avrebbe reso più difficile l’accesso alle cure per anziani e pazienti fragili.

Nel primo mese accessi stabili e più prestazioni infermieristiche

I primi dati raccolti nella struttura mostrerebbero una situazione differente. Nel mese di giugno, il primo dall’avvio della nuova organizzazione, gli accessi agli ambulatori medici non sono diminuiti. Al contrario, sarebbe stato registrato un lieve incremento.

Più significativo l’aumento delle prestazioni infermieristiche, reso possibile dalla presenza stabile di due infermiere.

Nella struttura vengono effettuate quotidianamente medicazioni semplici e complesse, gestione delle ferite, terapie intramuscolari, endovenose e infusionali, controlli della pressione arteriosa, misurazioni della glicemia e altre prestazioni sanitarie.

Servizi che, nella precedente organizzazione, non erano disponibili con la stessa continuità e che oggi rappresentano un supporto aggiuntivo per i cittadini.

Assistenza domiciliare per i pazienti fragili

Per le persone non autosufficienti o con importanti limitazioni funzionali, la Medicina Generale dispone inoltre di percorsi specifici finalizzati a evitare spostamenti non necessari.

L’Assistenza Domiciliare Integrata, ADI, e l’Assistenza Domiciliare Programmata, ADP, consentono infatti di garantire cure e controlli direttamente a domicilio.

Secondo i medici associati, è quindi necessario distinguere tra le difficoltà di accesso alla nuova sede, che devono essere affrontate, e l’assistenza destinata ai pazienti realmente fragili, per i quali sono già previsti strumenti dedicati.

Ricette dematerializzate e collaborazione con le farmacie

Un ruolo importante nella riorganizzazione dell’assistenza viene svolto anche dal Fascicolo Sanitario Elettronico e dalla progressiva dematerializzazione delle prescrizioni.

La maggior parte delle ricette relative alle terapie croniche può essere trasmessa senza che il paziente debba recarsi fisicamente nello studio medico per ritirare il documento cartaceo. Un vantaggio soprattutto per gli anziani e per chi ha difficoltà negli spostamenti.

Per i farmaci e i presidi che richiedono ancora una prescrizione cartacea è stato invece attivato un sistema di collaborazione con quasi tutte le farmacie di Vieste.

Le farmacie si sono rese disponibili a ritirare le prescrizioni direttamente presso la struttura della Coppitella, evitando ai cittadini ulteriori spostamenti. Un modello di collaborazione tra professionisti sanitari nato per semplificare l’accesso ai servizi.

Cambia il modo di accedere agli ambulatori

La principale novità rispetto al passato riguarda probabilmente la modalità con cui il cittadino entra in contatto con il servizio.

In precedenza il paziente si rivolgeva direttamente al proprio medico per ogni esigenza: dalla visita clinica alle richieste di prescrizioni, dalle informazioni sanitarie ai semplici consigli.

Nel nuovo modello il rapporto con il medico di famiglia non viene meno, ma viene affiancato e supportato da un’organizzazione più ampia, nella quale operano anche infermieri e personale amministrativo.

L’obiettivo dichiarato è superare il modello del medico che lavora da solo e costruire un’équipe in grado di garantire più servizi, una maggiore continuità assistenziale e una presa in carico più efficace dei bisogni di salute della popolazione.

Una struttura aperta dodici ore al giorno

Per la prima volta a Vieste, evidenziano i medici associati, i cittadini possono trovare nella stessa struttura medici di Medicina Generale, infermieri e personale di segreteria.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20.

Un’organizzazione che punta ad ampliare l’offerta sanitaria territoriale, pur nella consapevolezza che il nuovo modello debba essere progressivamente migliorato.

Restano infatti da affrontare le questioni relative ai trasporti, alla segnaletica, alle pensiline e all’informazione ai cittadini. Su questi temi il contributo delle associazioni e della comunità viene considerato uno stimolo utile.

Il confronto, sottolineano i medici, deve tenere insieme le criticità ancora presenti, i risultati raggiunti e le opportunità offerte dalla nuova organizzazione.

La sanità territoriale sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Valutarne l’efficacia richiederà tempo, dati verificabili, ascolto dei cittadini e la capacità di apportare gli aggiustamenti necessari nell’interesse della comunità.

I medici di Medicina Generale associati di Vieste

Fonte: ReteGargano.it