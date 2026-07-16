Giovani vincitori di Area Sanremo 2025 arrestati per sequestro e rapina

Tre giovani vincitori della competizione musicale “Area Sanremo 2025” sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di sequestro di persona e rapina aggravata, mentre un quarto ragazzo risulta indagato nell’ambito della stessa inchiesta.

Al centro dell’indagine c’è un episodio di violenza avvenuto nell’ottobre 2025 all’interno di un bed and breakfast di vicolo del Bologna, nel quartiere Trastevere a Roma. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato a una questione sentimentale e a una donna contesa.

Secondo quanto ricostruito nel provvedimento cautelare, la vittima sarebbe stata attirata con un pretesto all’interno di una stanza della struttura da una delle persone coinvolte. Una volta entrato, il giovane sarebbe stato convinto a registrare un messaggio vocale che sarebbe poi stato inviato al fidanzato della ragazza al centro della contesa.

Poco dopo, secondo l’accusa, tre persone avrebbero fatto irruzione nella stanza, chiudendo la porta dall’interno con il chiavistello e impedendo alla vittima di uscire.

L’aggressione sarebbe durata circa due ore, durante le quali il giovane sarebbe stato colpito con calci, pugni e con una collana a catena, oltre a essere sottoposto a insulti e umiliazioni.

Gli inquirenti contestano inoltre che alla vittima sarebbe stata versata della birra addosso e che il ragazzo sarebbe stato costretto a ripulire il pavimento. Nel corso dell’aggressione, gli sarebbe stato sottratto anche il telefono cellulare, utilizzato dagli aggressori per controllarne il contenuto.

Al termine del pestaggio, secondo la ricostruzione investigativa, i giovani si sarebbero impossessati anche dei 15 euro che la vittima aveva con sé.

Il ragazzo sarebbe riuscito ad allontanarsi dalla stanza soltanto dopo circa due ore, approfittando di un momento di distrazione degli aggressori e riuscendo a forzare la porta.

L’indagine prosegue per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Lo riporta leggo.it.