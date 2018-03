Di:

Crisi pomodoro, Pd: “Disvalore produzioni-entrate. Tavolo Verde con O.P. e cooperative” ultima modifica: da

Foggia – “LA convocazione straordinaria e urgente del Tavolo Verde della Provincia di Foggia per favorire un’indispensabile mediazione tra le diverse componenti della filiera del pomodoro e scongiurare il rischio di una crisi letale per l’agricoltura di Capitanata”. E’ la proposta avanzata da, responsabile provinciale Agricoltura del PD di Capitanata, e, capogruppo del PD a Palazzo Dogana, “oggi che prende il via una settimana cruciale per l’andamento dell’intera campagna produttiva, poiché si attiva la raccolta in alcune tra le zone a maggiore concentrazione di oro rosso”.DI CATALDO: “MACROFATTORI NEGATIVI: INCREMENTO SUPERFICI E PREZZO NON RENUMERATIVO IMPOSTO DA INDUSTRIALI” – Quella del pomodoro è una delle coltivazioni ortofrutticole a maggiore valore aggiunto per le aziende agricole foggiane “su cui ora rischiano di scaricarsi gli effetti negativi indotti da almeno due– afferma Di Cataldo – l’incremento delle superfici, quindi degli investimenti, e il prezzo non remunerativo imposto dalla parte industriale a quella agricola. Quest’ultima è particolarmente debole, dunque esposta alle manovre speculative che alcune industrie stanno attuando riducendo le quantità di prodotto ritirato”.– continua il responsabile Agricoltura – e induce gli agricoltori ad accettarerispetto a quello contrattato e già insufficiente a remunerare adeguatamente i produttori di materia prima”.PRENCIPE: “NECESSARIO TAVOLO VERDE” –per favorire una mediazione tra le parti e promuovere un nuovo protagonismo delle istituzioni a difesa del reddito agricolo”, afferma. Proprio il PD di Capitanata, infatti, a marzo aveva lanciato la proposta di “utilizzare questo stesso organismo della Provincia per far incontrare organizzazioni di produttori e imprese che hanno impianti di trasformazione in Capitanata nella fase del confronto sui prezzi, con l’obiettivo di verificare la possibilità di costruire una strategia condivisa da attuare a livello di bacino meridionale”.Rispetto alla crisi attuale,: “Se l’attività di mediazione vuole essere credibile – afferma Mirko Di Cataldo – è necessario il coinvolgimento diretto dei protagonisti della contrattazione, cioè di coloro che hanno un ruolo attivo e operativo in questo specifico comparto ed è necessario assumano fino in fondo la responsabilità della rappresentanza degli interessi in campo e degli effetti della programmazione colturale e dei piani industriali di trasformazione”.“Ancora una volta il Partito Democratico sollecita la Provincia di Foggia a svolgere un ruolo dinamico a difesa del reddito agricolo e di promozione del comparto agroindustriale – conclude Antonio Prencipe – Come sempre, siamo pronti e disponibili a contribuire con le nostre proposte e la nostra azione istituzionale, purché si arrivi finalmente all’attivazione di un confronto su basi nuove e innovative per la risoluzione dei nodi strutturali del comparto agricolo”.FOCUS, RACCOLTA POMODORO IN CAPITANATA, SINDACATI:CONSERVIFICIO AR: PROBLEMA COLLEGAMENTI – Ar: i sindacati chiedono rafforzamenti collegamenti