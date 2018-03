Emmaus – A. Baricco, 2009

Di:

Bologna – DICONO che “Sanremo è Sanremo”. A quanto pare, è così. Allo stesso modo si può dire che Baricco è Baricco (e, in linea di massima, questo dovrebbe sottintendere una certezza di segno positivo).. Per scrivere questo suo ultimo romanzetto non ha certo rischiato un’ernia da sforzo mentale. Poche pagine, poco da dire. Un’equazione sempre imperfetta, anzi impossibile. Ogni parola ha un peso specifico diverso dalle altre, e quelle dello scrittore torinese sono, in genere, piuttosto “pesanti”. Baricco utilizza le parole come fossero mattoncini Lego, per dare forma alla meraviglia. In questo è più che bravo, insuperabile. “Emmaus” ci presenta, diversamente dal solito, una scrittura strana, ambiziosa, che si sovrappone al racconto fagocitandolo e lasciando, come unico retrogusto percepibile, quella stessa ambizione. Si legge una storia ma, a tratti, si ha l’impressione di leggere in quelle parole una sola verità svelata dal suo autore: “Quanto sono figo. Quanto sono figo. Quanto sono figo”. Per dire che ci sono tracce di un eccessivo autocompiacimento. Fuori luogo in un contesto di per sé piuttosto oscuro. Si legge: “E’ che procediamo per lampi, il resto è oscurità. Una tersa oscurità piena di luce, buia”. Oppure: “Siamo aurora ma epilogo – perenne scoperta tardiva”. E ancora: “Ma ai nostri padri stanchi, che si erano fidati di noi, noi restituiamo il taglio di cocci affilati, oggetti scappati di mano”. Cose che solo Baricco sa/può scrivere. Parole misurate, efficaci, potenti o appena accennate, quasi un sussurro. Parole che scavano, scorrono e sedimentano. Parole tracciate da una penna che solo sfiora il foglio. C’è una esagerazione non trattenuta nella scrittura di “Emmaus” che lo rende subliminale, e perciò impercettibile. L’emozione rimane sospesa come una promessa non mantenuta, la commozione lasciata a pagine di altre vite inventate. Quando uno scrittore scrive per sé il lettore non perdona, e diventa cattivo. Ma per Baricco è sempre aperta la porta della prossima possibilità, dalle sue meningi extralusso riceveremo ancora balsamo per addolcire le durezze della realtà.LA TRAMA – I protagonisti del romanzo sono adolescenti: Luca, Bobby, Il Santo, e il narratore (senza nome). Sono ragazzi normali, cattolici di classe media, studenti e credenti. Le loro vite vengono sconvolte dalla bellissima e spregiudicata Andre, che li attrae col fascino del male fino ad influire, pesantemente, sul loro futuro. Vite il cui senso diviene comprensibile soltanto “dopo”, quando tutto è compiuto.L’AUTORE –, torinese, ha 52 anni. E’ “romanziere, critico, saggista, uomo di teatro, insegnante di scrittura creativa, musicologo e anche un po’ musicista”. Ha fondato la Scuola Holden, a Torino. Con i suoi testi ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed è stato tradotto in molte lingue. Tra i titoli: Oceano mare, Seta, City, Castelli di rabbia. Da Novecento (testo per il teatro),ha tratto il film “La leggenda del pianista sull’oceano”.Alessandro Baricco2009, Feltrinelli144 pagineValutazione: