Morte Fra Modestino, Traversi chiede istruttoria per beatificazione

San Giovanni Rotondo – FRA Modestino, al secolo, è morto a 94 anni, essendo nato a Pietrelcina (Bn) il 17 aprile 1917 ( Nota morte Fra Modestino ). Continuatore dell’Opera di padre Pio, nel convento di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo (Fg) a mezzo di preghiere per gli ultimi, e per i sofferenti, l’uomo è deceduto alle 17 del 14 agosto nella Casa Sollievo della Sofferenza, l’Ospedale di padre Pio.Fra Modestino (nelle foto) nella mattinata del 13 agosto 2011 avrebbe chiesto di essere seppelito a San Giovanni Rotondo (Fg). L’Associazione Pro Padre Pio, l’Uomo della Sofferenza chiede ai frati cappuccini di “conformarsi alla volontà del decedeto disponendo che la tumulazione delle spoglie mortali avvenga nel cimitero cittadino”.– Si ricorda che le esequie di Frate Modestino si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16.30 nel santuario Santa Maria delle Grazie. Il funerale sarà celebrato dall’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, mons.. Il giorno dopo a Pietrelcina (Benevento), lo stesso paese in cui nacque padre Pio, amico d’infanzia della madre di Fucci, seconda messa funebre e tumulazione. Il funerale di Fra Modestino verrà celebrato domani 17 agosto.– L’Associazione rivolge preghiera al Vescovo mons., pastore della Diocesi di Manfredonia e San Giovanni Rotondo Vieste, di dar corso alla richiesta di istruire la Causa di Beatificazione di fra Modestino erede spirtuale, confratello e compaesano di padre Pio. Fra Modestino dal 1969, riceveva circa 1000 fedeli al giorno al quale rimettevano le loro sofferenze, chiedendo l’intercessione per ottenere grazie e miracoli. Dal mese di marzo 2008, a seguito del suo dissenso alla riesumazione e traslazione di padre Pio, contrapponendosi ai suoi giovani confratelli che perseverarono nell a riesumazione e traslazione che oggi ha messo in gravi difficoltà l’economia del paese che fu di padre Pio.– Fra Modestino da Pietrelcina, confratello del frate delle stimmate benedice i fedeli di padre Pio con il crocifisso del Santo “Io…testimone del padre, ti benedico nel nome di padre Pio..” Fra Modestino ebbe l’incarico da padre Pio di continuare la sua missione: dare sollievo ai sofferenti!San Giovanni Rotondo (FG) marzo 2008 – di– Una benedizione…da padre Pio, direttamente da un confratello indicato dalle folle dei fedeli, come il nuovo padre Pio, l’ultimo discepolo del frate delle stimmate, in odore di santità, il frate schivo incontra i tanti fedeli che visitano la tomba e i luoghi dove padre Pio, ha vissuto per oltre mezzo secolo. Anche il tronista Fabiano Reffe è venuto a San Giovanni Rotondo, per ringraziare di persona, per un miracolo ricevuto anni addietro, (e per questo ha un tatuaggio sulla spalle del viso di padre Pio) per essersi salvato miracolosamente, da un incidente automobilistico avvenuto alcuni anni fa. Per Fabiano è la sua prima volta, da padre Pio, un’altra volta c’era stato quando era piccolo. La madre, invece va ogni mese, con il gruppo di preghiera di Ceccano, nel Lazio, in pellegrinaggio da padre Pio. Fra Modestino è l’erede di padre Pio da Pietrelcina, ogni giorno accoglie centinaia di fedeli, che gli porgono oggetti da benedire, gli chiedono preghiere per i loro cari, inoltre chiedono di poggiare sul loro capo il crocifisso di padre Pio, circa 10 cm, che porta sempre addosso, lasciatogli in eredità dal frate delle stimmate.L’incontro con il divo della tv è stato abbastanza casuale, ma dopo il flash il frate si è defilato…dicendo…“Ecco ecco i fotografi…adesso devo andare a pregare… dirò una preghiera per te…” Siamo nella portineria del convento, dove padre Pio da Pietrelcina, ha vissuto 50 anni della sua vita sacerdotale, fra Modestino è un cappuccino suo confratello e compaesano, che ha vissuto 28 anni al fianco di padre Pio che accoglie ogni giorno centinaia e centinaia di pellegrini, che vogliono parlare con lui, per una preghiera di intercessione e per una benedizione particolare, appunto con l’imposizione sulla fronte del crocifisso di padre Pio, che in punto di morte gli ha donato facendolo responsabile, anche di una missione che doveva portare a termine dopo la morte di padre Pio: padre Pio gli dono’ il crocifisso e gli disse che doveva celebrare ogni giorno il rosario in un determinato orario in concomitanza con tutti i rosari del mondo.Fra Modestino è stato anche testimone nella causa di beatificazione di padre Pio, inoltre ha anche un guanto di padre Pio, che come reliquia la faceva toccare ai pellegrini, lui riceve in portineria e sente le cose che la gente gli dice. Padre Pio gli diede l’incarico di formare il gruppo di preghiera, per la recita del rosario, ebbe inoltre dopo la morte di padre Pio di aggiustare i vari abiti e vestiario di padre Pio, padre Pio gli donò anche una coroncina del rosario. Alla gente che incontra, dà sollievo alla sofferenza, proprio come voleva padre Pio da Pietrelcina, preghiera e consigli, è l’erede naturale e vivente di padre Pio ,essendo stato con padre Pio tantissimo tempo a stretto contatto la fila di persone che desiderano incontrarlo è lunga fino all’esterno del santuario, i genitori di fra Modestino erano intimi con quelli di padre Pio e spesso andavano a trovare padre Pio a san Giovanni Rotondo cosicchè il giovane fra Modestino rimase turbato dalla celebrazione della santa Messa di padre Pio che volle seguire anch’egli la strada cappuccina. Molti ancora sono gli episodi che legano la vita di fra Modestino a quella di padre Pio, a quella di Woitila e madre Teresa di Calcutta.Redazione Stato