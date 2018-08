Rignano Garganico: salta il “Cantarignano” e il resto?

Di:

Il Cantarignano, ritornato alla luce lo scorso anno con grande successo e coinvolgimento , non ci sarà. Ad annunciarlo è stato il suo massimo conduttore e regista, GianLuca Iannacci. Lo ha fatto con un laconico e dolente comunicato, prendendosela con il tempo rivelatosi, dopo tanto caldo ed afa, inclemente ed uggioso. Il tutto è stato rinviato a data da destinarsi. Qualcuno lo vorrebbe addirittura, oggi, festa patronale di San Rocco. E questo soprattutto per far piacere ai rignanesi “ di fuori”, rientrati per soddisfare la loro nostalgia affettiva verso luoghi, persone e tradizioni che fanno parte della loro identità. Spostare questa iniziativa, forse la più bella ed avvertita del programma estivo, a data troppo lontana, potrebbe non solo pregiudicare la buona riuscita, ma anche la sua stessa esistenza.

Si rimedierà, ricorrendo a luoghi chiusi, per esempio alla nuova ed ampia palestra comunale coperta? Chissà! Tanto vale anche per San Rocco, il cui programma rischia di perire del tutto, a cominciare dalla processione in giro per il paese e dalla S.Messa prevista nell’ampia ed omonima piazza si terranno al chiuso (Chiesa Matrice). Così pure sarà annullato il resto: il concerto “tribute Celentano” e i fuochi d’artificio.

A cura di Antonio Del Vecchio,

16 agosto 20189