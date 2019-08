1979-2019 Instabilità di Governo tra compromessi “storici” ed interessi bancari

Di:

Estate 1979, anni bui per l’Italia interessata dalla crisi di governo. Dopo le elezioni anticipate del 3 e 4 giugno, si forma il V governo Andreotti, che resterà in carica fino al 5 agosto 1979. È una fase turbolenta per l’assetto politico italiano, ancora scosso dal rapimento e della successiva uccisione di Aldo Moro, i vecchi equilibri entrano in crisi.

In questo scenario si colloca l’assassinio di Giorgio Ambrosoli, avvocato liquidatore della Banca Privata Italiana, guidata da Michele Sindona, noto banchiere amico di molti ministri, membro della Loggia P2 e vicino a Cosa Nostra. Fu proprio quest’ultimo ad ingaggiare il sicario che, la sera del 11 luglio 1979, assassinò a colpi di pistola il noto avvocato. Ambrosoli, reo di non aver ceduto ai vari tentativi di corruzione e pressioni per indurlo ad insabbiare documenti scottanti che avrebbero procurato problemi penali a Sindona, paga con la vita la sua onestà ed integrità morale. Di lui Andreotti dirà in un’intervista “è una persona, che in termini romaneschi, se l’andava cercando” mentre definiva Sindona “il salvatore della Lira”. Quest’ultimo viene poi processato e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Ambrosoli, due giorni dopo la condanna muore avvelenato in carcere, ucciso proprio da quei poteri occulti politici che fino ad allora lo avevano sostenuto.

Estate 2019, siamo nel pieno dell’ennesima crisi di governo, con lo spettro di elezioni anticipate. Ancora una volta viviamo in un clima di instabilità e di incertezza. Sono passati 40 anni, eppure gli eventi sembrano ripetersi ciclicamente. Infatti in un passato non troppo remoto ci troviamo di fronte al crac della Banca del Monte dei Paschi di Siena (Mps), e ad altre morti. Siamo nel 2013 e la banca più antica d’Italia viene interessata da uno scandalo finanziario, dopo l’acquisto di Banca Antonveneta, Mps va in bilancio passivo. Il 6 marzo 2013 David Rossi, manager di Mps, precipita dalla finestra del suo ufficio e muore. Un evento avvolto ancora oggi nel mistero, per la procura si è suicidato per i parenti è stato ucciso. Pare infatti che Rossi fosse molto agitato negli ultimi giorni di vita ed aveva espresso la sua volontà di andare a parlare con le autorità giudiziarie per fare rivelazioni importanti. Anni più tardi si scopriranno legami con il mondo politico, imprenditoriale e giornalistico. Ma ancora troppi sono i punti oscuri che non permettono di far chiarezza su questa vicenda.

E poi ancora nel 2015 il crac della Banca Etruria. Il governo Renzi approva il decreto “Salva banche” con il quale furono salvate quattro banche, tra cui Banca Etruria, della quale, Pierluigi Boschi padre di Maria Elena Boschi, allora ministro del governo Renzi, era membro del consiglio di amministrazione e per un breve periodo rivestì anche la carica di vicepresidente. Dunque un altro scandalo, un altro intreccio tra interessi bancari e poteri politici.

Riavvolgendo il nastro della storia politica italiana, si nota un continuo susseguirsi di governi. Dal ’46 ad oggi abbiamo avuto ben 65 governi, tra elezioni anticipate e rimpasti, con una durata media di un anno, a fronte dei 5 stabiliti dalla legislatura.

Molti sono i quesiti che ci poniamo, perché in Italia non si riesce a formare un governo duraturo che possa lavorare sinergicamente con il contributo di tutte le forze politiche per il bene del Paese? Possibile che non si riesca a trovare un’intesa in grado di favorire la crescita dell’economia italiana? Se dietro alcune crisi di governo c’è stato il salvataggio di talune banche, dietro la crisi odierna cosa si cela? Il salvataggio di un’altra banca? L’aumento dell’IVA? Un ulteriore riforma delle pensioni?

Chiaro che tale instabilità governativa si ripercuote, inesorabilmente e negativamente, su tutto il sistema economico, finanziario e sociale del nostro Paese. I due poteri dello Stato, ovvero quello esecutivo, che spetta al Governo, e quello legislativo che spetta al Parlamento, sembrano paralizzati dalle ataviche ed endemiche crisi di governo che hanno caratterizzato questi anni di vita democratica. Forse troppi sono gli interessi? Forse proprio questa continua conflittualità tra partiti politici ha favorito l’infiltrazione della criminalità nella ‘res pubblica’, e dunque il dilagare dell’illegalità e della corruzione?

Ad oggi, in piena crisi governativa, il vero problema non è stabilire la quantità di deputati e senatori che siederanno al prossimo Parlamento, ma piuttosto le qualità che gli stessi dovranno possedere. Occorre una classe politica formata per lo più da uomini che nel corso della loro vita hanno lavorato al servizio delle istituzioni, restando fedeli fino alla morte al principio di ONESTÀ, quello che qualcuno, per scuotere le coscienze, ha definito “la più imperdonabile delle Virtù”. Una classe politica avulsa da ogni interesse, che non ceda a compromessi di alcun genere, che lavori per la creazione di opportunità per tutti, che abbia un’ideologia innovativa, competenze e conoscenze atte a realizzare una nuova Italia, competitiva sul piano della stabilità economica, sociale e politica, in Europa come nel resto del mondo.

Foggia, 16 Agosto 2019

dr. Pio Rolla