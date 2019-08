Addio Gennaro Fiore, pionere del podismo foggiano

Di:

Di corsa, con passione e discrezione, potrebbero essere queste le parole per descrivere la cara esistenza di Gennaro Fiore, classe 1937, maresciallo dell’Aeronautica, morto ieri pomeriggio a seguito di una crisi cardiaca. “Penna Bianca” cosi definito per i capelli bianchi al volo durante la corsa, era un pioniere del podismo nella nostra provincia, negli anni ’70 era uno dei pochi che correva a Foggia a Parco san Felice (allora quasi completamente al buio) quando tornava dal lavoro. Correva per una delle più antiche società foggiane l’Amacorsa, poi confluita nell’ Atletica Jogging Foggia.

“Per i novizi, in gara avvicinarsi a lui era motivo di orgoglio, corrergli accanto era un onore superarlo era come vincere un’Olimpiade, voleva dire che, solo allora, potevamo definirci podisti” racconta chi lo ha conosciuto, e che custodisce con orgoglio i ricordi di uno sport e una vita vissuta di corsa, con passione e discrezione.

Alla famiglia Fiore, giunga il cordoglio dei podisti foggiani tutti.