Cangio “Di Michele sta vivendo in uno stato confusionale”

Di:

“Leggo il commento e le considerazioni che il sindaco di Carapelle Di Michele ha espresso, a mezzo stampa il 13 agosto scorso su lo Stato Quotidiano, sulle mie dimissioni da Assessore e comprendo che il Di Michele sta vivendo in uno stato confusionale.

Le mie dimissioni sono state una scelta libera, sig. Sindaco, non quelle che lei voleva impormi “dimettiti perché hai problemi di famiglia o perché sei stressata” e che a suo dire aveva già condiviso con gli Assessori e Consiglieri di maggioranza.

Quando Lei esprime un pensiero lo faccia con chiarezza, se ne ha la capacità, perché neanche gli amministratori che Lei ritienevicini capiscono il suo dire, ma soprattutto il suo fare da Sindaco.

Il mio ruolo di Assessore lo conosco e l’ho gestito molto bene,confermato dalle tante persone con le quali ho collaborato e mi sono confrontata durante la mia attività da assessore, le deleghe me le ha assegnate Lei, non gliele ho chieste io e ricordo bene la confusione che lei ha creato quando ha assegnato le deleghe Assessorili, c’era scontentezza tra gli amministratori tanto da pensare di ritornare subito al voto. Ora a distanza di un anno di vita amministrativa noto che ha imparato anche a recitare gli aneddoti, ( anche se non sono farina del suo sacco) li tenga per Lei e faccia ammenda alla saggezza popolare.

Dice un saggio del nostro paese, ognuno si ricordi sempre “che non si riuscirà mai a vincere la stupidità, ma non bisogna mai smettere di combatterla”.

Ritengo con questo di chiudere la questione perché entrambi conosciamo la realtà dei fatti”.

Consigliere comunale Carapelle

Maria Altomare Cangio