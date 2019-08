Comprare azioni Twitter conviene o no?

Di:

Conviene comprare azioni Twitter? O il destino delle azioni del social network è destinato ad essere nefasto?

In realtà, per capirlo dobbiamo cercare di sintetizzare alcune riflessioni che potrebbero far comprendere meglio quali siano le prerogative di questa azienda, che ha cercato di fungere da piattaforma interattiva per diversi media e, in essi, per alcune trasmissioni televisive, dimostrando dunque di essere un servizio particolarmente flessibile e versatile. Non è un caso che, negli Stati Uniti, Twitter abbia stretto degli accordi con la NFL, o con la ESPN . L’anno scorso, la piattaforma ha anche prodotto alcuni cambiamenti che hanno reso la vita agli utenti un po’ più semplici, dimostrando un’attenzione costante nell’avvertire come tira il vento.

Tuttavia, c’è un però: nessuno di questi miglioramenti della piattaforma è particolarmente innovativo. Si tratta infatti di modifiche graduali, spesso prosecuzioni di variazioni che vanno oramai avanti da anni, e così lentamente che pochi osservatori se ne sono accorti.

Ad ogni modo, questo non è necessariamente un aspetto negativo. Ricordiamo per esempio come la piattaforma stia funzionando piuttosto bene, e che abbia evitato la pressione normativa e mediatica che player più grandi come Google e Facebook hanno dovuto sopportare, e continuano a sopportare. Come risultato di quanto sopra (e non solo), Twitter può oggi vantare una solida striscia di crescita del fatturato, che si sta traducendo in una crescita simile anche nel valore di mercato delle azioni. Gli analisti si aspettano qualcosa di più per il prossimo futuro.

In ogni caso, la crescita a due cifre del fatturato viene ritenuta sostenibile semplicemente perché il modello di business dell’azienda non è sotto attacco come quello di Facebook. Il rivale indiretto Google, almeno sul fronte dell’advertising, non dovrebbe inoltre rappresentare una sovrapposizione rispetto alle proposte di Twitter.

Naturalmente, quanto sopra non dovrebbe far indurre in troppo semplicistiche valutazioni. Sarebbe infatti ingenuo pensare che il titolo Twitter sia ugualmente ben protetto dalla volatilità proprio a causa di quanto sopra: la maggior parte delle azioni, d’altronde, tende a fluttuare con la marea del mercato azionario, e dunque anche Twitter non potrà certamente costituire un’eccezione in tal senso.

È anche vero che, per l’azienda giusta, le maree ribassiste fanno un po’ meno male e le maree rialziste aiutano un po’ di più. E, se la turbolenza del mercato dura abbastanza a lungo, i risultati finanziari alla fine ricorderanno agli investitori che il titolo Twitter sta vivendo un buon momento di forma.

Naturalmente, nessuno spera che Twitter sia posto nelle condizioni di dimostrare il proprio coraggio in questo modo, ma, visti i problemi che i mercati finanziari potrebbero affrontare, potrebbe essere qualcosa che l’azienda sarà chiamata a fare.

Per gli analisti, insomma, comprare azioni Twitter potrebbe essere una scelta conveniente, all’interno di una strategia finanziaria coerente con questa decisione. Vedremo se, effettivamente, sarà così o meno: i prossimi trimestri dovrebbero offrire sufficiente materiale in tal proposito, per accertare la sostenibilità della crescita di capitalizzazione della società, o meno.