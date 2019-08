Horus Line, l’attrattore naturale del turismo tra le meraviglie del Gargano

Di:



E’ l’attrattore naturale del turismo tra le meraviglie del Gargano, nato nel porto di Manfredonia per offrire ai turisti sempre più esigenti, il servizio della Horus Lines, la prima motobarca di Manfredonia con ben 70 posti a sedere, con PARTENZA DA MANFREDONIA PRESSO IL MOLO DI PONENTE (Ex.Imbarco Isole Tremiti ) UN DIVERTENTE GIRO IN MOTOBARCA PER AMMIRARE LE GROTTE MARINE E LA COSTA DEL GARGANO, nel tratto più suggestivo fra Vieste e Mattinata, 40 chilometri di scogliera alta e frastagliata orlata da verdissima macchia mediterranea, tra le calette, le spiagge e le bianchissime falesie partendo da Manfredonia, passando per Mattinata e Pugnochiuso fino alla torre di San Felice.

Durante la navigazione potrete godere di panorami unici,potrete ammirare da pochi metri L’architiello San Felice e le diverse grotte che rendono unica questa zona, come Grotta Campana, la Grotta Sfondata, Grotta due occhi, e la Grotta dei pomodori. Proseguendo si incontra la nota Baia di Pugnochiuso, e via via fino al Faraglione della Pipa, passando per la Grotta dei Contrabbandieri, Grotta Smeralda, Grotta Campana Grande, l’Arco Magico ed infine la bellissima Baia delle Zagare tra le più belle delle Mediterraneo.

L’Escursione in barca per le grotte marine del Gargano prevede soste con bagno nelle baie più belle come Baia delle Zagare, Vignanotica e Baia di Campi e Porto Greco.

Il Programma giornaliero

Ore 9.00: Incontro dei partecipanti a Manfredonia sul Molo di Ponente (zona ex Imbarco Isole Tremiti)

Ore 0930: Partenza in barca per il tour della costa e grotte del Gargano;

Ore 13.00: Sosta bagno e pranzo a sacco a cura dei partecipanti in una spiaggia tra Porto Greco,Baia di Vignanotica o Baia di Campi.

Ore 18.00 circa: Rientro in porto al Molo di Ponente

Per prenotazioni contatto telefonico

Vi aspettiamo a bordo per una giornata stupenda sul Gargano.. Prenotatevi a bordo della Horus Lines, partenza per l’escursioni dal Molo di Ponente di Manfredonia alle 09:30 rientro intorno alle 18:00.. Prenotatevi sulla pagina oppure chiamando 3911861316. (anche whatsapp) o 3887380756 / 3661703339 (messaggio promozionale ma privo di attribuzione commerciale) fotogallery matteo nuzziello