Lavoro, Ernst & Young punta su Bari: entro 3 anni previste 200 assunzioni

La fase di start-up del progetto si terrà all’interno del Politecnico di Bari. E nei tre anni successivi avrà una propria sede. Parliamo della società inglese Ernst & Young, leader nella revisione contabile e nella consulenza direzionale. La notizia è stata riportata da Repubblica Bari, con un’intervista rilasciata dall’ex rettore del Politecnico Eugenio Di Sciascio che annuncia la possibilità per circa 200 ingegneri e laureati in discipline tecnico-scientifiche di entrare a far parte del colosso mondiale.

Il contatto con la società di revisione è stato creato proprio da neo vicesindaco che, nel giorno del suo insediamento, aveva anticipato l’idea di innovazione a trecentosessanta gradi. Oggi, si parte da Ernst & Young, il cui piano di sviluppo a Bari sarà anticipato dall’assunzione dei primi 50 professionisti e neolaureati nella sede aziendale di Milano. Entro il 2021, secondo quanto appreso, la società inglese avrà una propria sede operativa in Puglia.

