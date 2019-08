L’impegno dell’Archeoclub nella valorizzazione e promozione del patrimonio storico e archeologico di Siponto

Di:

Dal 2 al 4 agosto presentata un’interessante mostra sulle piante officinali

Aldo Caroleo, presidente storico dell’Archeoclub di Siponto è un instancabile sipontino che da anni porta avanti un intenso programma di recupero, valorizzazione e sensibilizzazione dell’immenso patrimonio archeologico che la borgata vanta al suo attivo.

Un’attività nata dalla passione per questa terra che ha portato Caroleo a costituire un gruppo di volontari che da tempo si adoperano per far conoscere al mondo i tesori sipontini.

Un’interessante iniziativa che ha contraddistinto quest’estate 2019 è stata la mostra sulle piante officinali, unica nel suo genere. Già proposta in primavera approfittando delle festività a ridosso del 25 aprile e 1° maggio, la mostra è stata riproposta dal 2 al 4 agosto per dare la possibilità a bagnanti e villeggianti di poterla gustare in serenità e tranquillità.

Un lavoro certosino da parte del presidente dell’Archeoclub che ha sapientemente e pazientemente raccolto, selezionato e catalogato decine di piante officinali presenti sul Gargano e nelle zone interne della nostra provincia.

Dal cardo dei lanaioli (utilizzato dai pastori per pettinare la lana) alla Genziana… dal Marrubio (presente nelle zone paludose) alla Carota selvatica.

Entrando nelle sale della parrocchia Santa Maria Regina di Siponto ci si immerge in un mondo totalmente sconosciuto ai più e quando Aldo inizia a raccontare delle benefiche proprietà delle foglie esposte, cominci a pensare che potremmo vivere anche di questo..estraendo le sostanze per produrne oli, essenze e perché no liquori e marmellate. Aldo ci mostra il liquore di carrubo e l’olio di semi di fico d’india, antiossidante e dalle innumerevoli proprietà benefiche. In un angolo grazie ad un microscopio i visitatori possono osservare la perfezione della natura, scrutando da vicino forme, colori, particolari di foglie e fiori…..un’esperienza rara soprattutto per i più piccini, oggi presi da cellulari e video-games che stanno completamente distogliendo l’attenzione dal fascino che madre natura offre.

E poi a far bella mostra di se su un tavolo solo alcuni dei prodotti che si possono ricavare da queste piante: liquori, oli, grappe, essenze, marmellate, una risorsa inesauribile di benessere per quanti vogliano avvicinarsi a questa realtà.

La mostra è stata curata nei minimi dettagli, grazie all’impegno di alcune socie che con gusto e spiccato senso estetico hanno saputo creare un allestimento in grado di valorizzare la bellezza della mostra. Ed ancora al centro della sala un tavolo colmo di libri che il visitatore attento può sfogliare durante l’intero percorso per soddisfare la propria curiosità.

Un grazie di cuore ad Aldo Caroleo e a tutti i soci per l’impegno profuso nella mostra e in tutte le altre innumerevoli iniziative di cui l’Archeoclub si fa promotore. All’inizio dell’estate è stato presentato ai media locali un nutrito programma, così come numerose sono le collaborazioni e i connubi con altre associazioni del territorio. Forse non tutti i manfredoniani sanno che la promozione e valorizzazione di Siponto si basa soprattutto sulla passione di volontari che dedicano il proprio tempo libero e magari i giorni di festa rossi in calendario ad accogliere quanti vogliono conoscere questi luoghi.

Un dono che non ha prezzo, un dono che non sempre viene riconosciuto come tale dall’intera comunità.

A cura di Mariella La Forgia,

Manfredonia 16 agosto 2019