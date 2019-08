Ecco come lo Sporting Club fa rivivere Siponto

Di:

Lo scorso anno ha compiuto settanta primavere ma non le dimostra affatto. E’ lo Sporting Club di Siponto che dal 1948 anima le serate sipontine e non solo. Cuore pulsante del villaggio, lo Sporting ha attraversato fasi, storie, vicende legate al primo nucleo di abitazioni che sorsero nella borgata, quando ancora le strade non erano asfaltate e la gente affollava le spiagge per concedersi il refrigerio di un bagno per ritornare poi nella calura foggiana. Da allora ne sono trascorse di estati ma il club era e resta il centro nevralgico di Siponto sotto tanti punti di vista.

Quest’anno diversi sono stati gli eventi di richiamo ma forse neanche i soci stessi hanno piena consapevolezza di quanti sacrifici e sforzi debbano essere profusi per la buona riuscita di una serata o di un evento. Il presidente attualmente in carica dott. Vittorio Di Stasio con il suo staff, ha puntato negli anni del suo mandato, non solo ad un’offerta ludico-ricreativa per gli iscritti di ogni età ma anche e soprattutto ad un impegno sociale ed ambientale, ponendo il Club sempre in prima linea in iniziative di sensibilizzazione per la pulizia e manutenzione di strade, piazze, aree verdi e quant’altro. Il circolo ha aderito alla giornata ecologica per la pulizia della pineta, ha provveduto alla piantumazione di 68 giovani pini, al ripristino e alla manutenzione della Fontana nella Piazzetta Santa Maria Regina, ha partecipato al Comitato fondato dai titolari degli stabilimenti balneari che ha esercitato notevolissime pressioni per il completamento e la effettiva efficienza del depuratore, ha commissionato privatamente periodiche analisi delle acque marine a riscontro di quelle pubbliche, infatti altra nota dolente della quale il circolo da anni si sta occupando, riguarda il fare chiarezza sulle rilevazioni batteriologiche delle acque sipontine attraverso il contatto diretto con la capitaneria di porto e gli Enti preposti. Avendo un lembo di spiaggia di cui fruiscono i soci, lo Sporting non può prescindere da un impegno che garantisca la serietà e coerenza delle informazioni veicolate dai mass media, circa lo stato di salute del nostro mare. Non da ultimo l’impegno culturale, è ormai da anni consolidato il connubio tra il circolo e l’Archeoclub di Siponto per quanti in vacanza vogliano godersi oltre al relax, una passeggiata fra gli ipogei e le bellezze archeologiche di Siponto, attraverso visite guidate.

Ma lo Sporting è anche animazione per bambini e sport con tornei, giochi, corsi di yoga e feetness per quanti non vogliano rinunciare anche nel periodo estivo a mantenersi in forma.

Ripercorriamo di seguito solo alcuni dei momenti di quest’estate che ha ancora in serbo tante sorprese…..

Guarda che luna…..Sporting Club e Rotary Club di Manfredonia insieme per ricordare lo sbarco sulla luna….

La sera del 13 luglio, mentre nel cielo una Luna piena faceva capolino accanto a Giove in una splendida congiunzione astrale, nel giardino delle feste dello Sporting Club di Siponto si è svolto l’atteso evento in collaborazione con il Rotary Club di Manfredonia, dal titolo “Guarda che luna” e dedicato al 50° anniversario del primo allunaggio avvenuto 20 luglio 1969.

Dopo gli inni e l’onore alle bandiere, il dott. Vittorio Di Stasio, Presidente dello Sporting Club di Siponto, ha rivolto il suo messaggio di benvenuto a tutti i presenti, ricordando la sperimentata e consolidata collaborazione tra i sodalizi. A seguire, la Presidente del Rotary Club Foggia, Antonella Quarato, nonché delegata alla cultura del circolo, ha salutato le autorità rotariane presenti e quelle civili e militari; saluti infine replicati dal Presidente del Rotary Club di Manfredonia, dott. Andrea Pacilli, intervenuto sul palco accanto al giornalista aereospaziale Antonio Lo Campo.

Una serata all’insegna del ricordo di quella storica giornata del 20 luglio 1969 quando il mondo con il naso all’insù attendeva attonito le immagini provenienti dal satellite.

Come racconta la consigliera Antonella Quarato, all’epoca bambina che chiedeva ai genitori “mamma io vedo la luna ma non vedo gli omini…”.

Ne sono passate di fasi terrestri e lunari da allora, i progressi in ambito aerospaziale sono stati notevoli ma il fascino di quell’esperienza ancora aleggia fra noi.

E’ seguita la proiezione di un video della missione spaziale culminata con il primo sbarco dell’uomo sul suolo lunare che ha fatto rivivere, soprattutto tra coloro all’epoca adolescenti, le forti e vibranti emozioni dello storico evento.

E’ stata la volta poi dell’illustre ospite, il giornalista scientifico free lance specializzato nel settore aerospaziale Antonio Lo Campo, che collabora con “La Stampa” e “L’Avvenire” oltre che con diverse riviste di astronomia, già Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, autore di numerosi libri sull’astronautica tra i quali “Luna, la prima colonia” (scritto con Franco Malerba, il primo astronauta italiano nello spazio).

Antonio Lo Campo, torinese, che ha svelato le sue origini foggiane da parte materna, ha illustrato con grande efficacia – avvalendosi della proiezione di numerose testimonianze fotografiche (oggi veri preziosi reperti) – i 12 anni di continui sviluppi di studi e sperimentazioni con le competizioni tra Usa (ed i suoi astronauti) ed Unione Sovietica (cosmonauti) che hanno preceduto la storica missione dell’Apollo 11 che ha portato i primi uomini sulla Luna: gli astronauti statunitensi Neil Armstrong, Buzz Aldrin, mentre Michael Collins (pilota del modulo di comando) era rimasto in orbita lunare e da lui, molti anni dopo, personalmente intervistati. Quindi le missioni successive, arrivando sino all’ultima del programma spaziale americano da parte della NASA, l’ Apollo 17, ed programmi oggi allo studio progettuale che prevedono la sfida di arrivare su Marte.

Interessato il pubblico, che ha seguito la serata con grande coinvolgimento. L’evento è proseguito con l’ esibizione della giovane ballerina di danza classica Valentina De Rosa di “Spazio Danza” sulle note “Clair de Lune” di Claude Debussy mentre la voce fuori campo di Giulio Treggiari declamava versi di Giacomo Leopardi, Gabriele D’Annunzio e Gianni Rodari dedicati alla luna.

Cena in spiaggia e Dress Code Total White per la notte delle stelle……

Il 10 agosto non poteva trascorrere senza l’immancabile appuntamento con le stelle in riva al mare….come da tradizione ogni anno a San Lorenzo i sipontini organizzano un “portateco” sulla spiaggia, il club apre le porte a quanti vogliano godersi la fresca brezza marina cenando e ballando con il naso all’insù.

Tradizione vuole che sia consigliato anche un dress code: Total white…e così fra le bollicine di prosecco, una parmigiana e un delizioso baba’ la serata prende vita…..meraviglioso vedere l’effetto del riverbero delle luci sui candidi abiti bianchi degli invitati mentre i sorrisi regalano ai selfie estivi un sapore nuovo.

La vigilia di ferragosto con le fiabe Disney….

E se l’impegno sociale e culturale ha contraddistinto l’estate 2019, alla vigilia di ferragosto si torna tutti bambini con un caleidoscopio di colori che pervade il lido mentre le lucine indossate dai gruppi mascherati danzano al centro della pista e cappelli goliardici e colorati riportano alla mente il carnevale manfredoniano.

E il 24 agosto…..Corona in concerto…..

Estate è sinonimo di musica, divertimento e altro ancora…quale miglior occasione per invitare una cantante poliedrica ed “estiva” come Corona?

Le sue canzoni hanno riempito il cuore di migliaia di giovani e fra pochi giorni il lido Sipontino avrà l’onore di ospitare un’ artista che ci regalerà un carico di pura energia!!!!

E ora bando alle parole…perché le immagini sanno raccontare più dell’inchiostro….

A cura di Mariella La Forgia

Manfredonia, 16 agosto 2019