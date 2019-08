Lo sprint di Miss Italia in Puglia: ultime selezioni prima di Rai 1

Di:

BARI, ven 16 AGO – Miss Italia in Puglia si prepara alla volata finale di agosto prima di sbarcare il 6 settembre in prima serata su Rai 1. Sabato 17 a Mottola (Ta) all’Agriturismo il Porticello e domenica 18 a Quasano (Ba) in piazza si terranno le ultime selezioni provinciali e regionali che consentiranno di chiudere il cerchio prima della finale di Miss Puglia, in programma domenica 25 ad Altamura (Ba) in via esclusiva al Monastero del Soccorso.

Le ultime due “chiamate” sono riservate a chi ancora non ha partecipato al concorso di bellezza femminile più longevo ed importante d’Italia, che quest’anno celebra il suo 80esimo anniversario. Pertanto le ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono iscriversi gratuitamente presentandosi entro le ore 17 nei luoghi delle selezioni o contattando direttamente l’organizzazione tramite le pagine “Miss Italia Puglia” di Facebook o Instagram.

Venerdì 17 alle ore 21,30 va in scena a Mottola una selezione provinciale che consentirà alla vincitrice di accedere a Miss Puglia e ad altre ragazze di qualificarsi per la selezione regionale del giorno dopo a Quasano, dove dalle 21,30 si svolgerà anche una selezione provinciale. Le due tappe saranno presentate dallo speaker radiofonico Marco Rollo e da miss Puglia e miss Kissimo Biancaluna 2018 Antonia Fragasso, con la partecipazione dei ballerini brasiliani Andrea e Matheus.

Il gran finale, prima della ribalta nazionale su Rai 1, si terrà il 25 agosto ad Altamura nella tappa organizzata dall’agenzia esclusivista di Miss Italia per la Puglia, Parole & Musica di Mimmo Rollo, da più di vent’anni al timone del concorso nella regione, in collaborazione con il Comune di Altamura e l’Andi Bari/Bat per celebrare e promuovere la bellezza del sorriso in una sinergia originale ed inedita, mai realizzata prima.