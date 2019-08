Paolo La Torre e Raffaella Vacca nuovi assessori

Di:

Foggia. Il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha nominato Paolo La Torre vicesindaco con deleghe all’Urbanistica e allo Sportello Unico dell’Edilizia e Raffaella Vacca assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia.

“Come sostenuto all’atto della nomina della Giunta prima della riunione di insediamento del nuovo Consiglio comunale, ho atteso le indicazioni che mi sono giunte dal coordinatore regionale della Lega, on. Luigi D’Eramo, per la nomina dei nuovi assessori – spiega il primo cittadino del capoluogo dauno –. Faccio gli auguri di buon lavoro a Paolo La Torre e a Raffaella Vacca. Prima della riunione del prossimo Consiglio comunale che sarà chiamato ad approvare il bilancio consuntivo – puntualizza il sindaco Landella –, attenderò l’indicazione per la nomina dell’ultimo assessore per portare a nove i componenti della squadra del governo cittadino come previsto dalla normativa vigente”.